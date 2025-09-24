¸µNGT48²ÃÆ£ÈþÆî¡ÖÇòÇÏ¤Î¤ªÉ±ÍÍ¡×¶»¸µÂçÃÀÏª½Ð¤ÎÇò¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¤ÇÆ°Êª¿¨¤ì¹ç¤¤¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¸µNGT48¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î²ÃÆ£ÈþÆî¡Ê26¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ°Êª¤È¿¨¤ì¹ç¤¦Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥Ð¥êÅç¤òË¬¤ì¡¢¶»¸µ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥ÖÇò¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö¼Â¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ¥Ó¥Ó¤ê¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤¿Ä«¿©¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡£¾Ð¡¡¤Ç¤âºÇ¸å¤ÏÆ°Êª¤¿¤Á¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ÆÄ«¤«¤é¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇòÇÏ¤ä¥µ¥â¥¨¥É¤È°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¨¥µ¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖËå¤¿¤Á¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Í·¤ó¤Ç¤â¤¦½©¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Çº£Ç¯1ÈÖ¾Æ¤±¤Æ¤¿¡Ä¤Ç¤â³Ú¤·¤¤Æü¤¹¤®¤¿¡×¤È¥×¡¼¥ë¤Ç¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ÊÆ°Êª¤¿¤¯¤µ¤ó¡×¡ÖÇòÇÏ¤Î¤ªÉ±ÍÍ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
²ÃÆ£¤Ï¿·³ã»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢15Ç¯7·î¤ÎNGT48Âè1´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óºÇ½ª¿³ºº¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£16Ç¯6·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿AKB48¤Î44th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÍã¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤Ç¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶ÊÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼½éÁª½Ð¡£21Ç¯1·î¤ÇNGT48¤òÂ´¶È¡£Æ±2·î¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öminamikato¡¿²ÃÆ£ÈþÆî¡×¤ò³«Àß¤·¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¤«¤È¤ß¤Ê¡×¡£