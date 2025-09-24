¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×ËÜÊÔ»Ä¤ê£²²ó¡Ä¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡Öº£¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¥»¥ê¥Õ¤¬²Î»ì¤Ë¡×¤ÈÂçµÈ¤â´¶¿´
º£ÅÄÈþºù¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè128ÏÃ¤¬24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×MC¿Ø¤âÄ«¥É¥é¼õ¤±¤·¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿¤¤¤È¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÉð»³¡ÊÁ°¸¶Þæ¡Ë¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤¬¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Äü¤á¤¤ì¤Ê¤¤Éð»³¤Ï¡¢¿ôÆü¸å¤Ë¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¿ó¤Ë¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤¬Èà¤ÎÇ®°Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¿ó¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¿ó¤Ï¼çÂê²Î¤Î²Î»ì¤âÃ´Åö¤·¡¢½ñ¤¾å¤²¤¿²Î»ì¤ò¤Î¤Ö¤Ë¸«¤»¤ë¤È¡¢¤Î¤Ö¤ÎÌÜ¤ËÎÞ¤¬¡£²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤È¤Ï¡Ý¡£
¤½¤·¤Æ2Ç¯¸å¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¡£ºÇ¸å¤Ë¥¢¥Õ¥ì¥³¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ÅÅ´»Ò¤ò±é¤¸¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óÀ¼Í¥¡×¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤¬¡ÖÀ¼¡×¤ÇºÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤«¡¢¥Í¥Ã¥È¤âÈ¿±þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸ÍÉôÍ³»Ò¡ÊÀ¼¡Ë¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÇîÂ¿²Ú´Ý¤Ï¡Ö88Ç¯¤ÈÊ¹¤¯¤È¤ß¤¸¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÄ«¥É¥é¼õ¤±¤¹¤ë¤È¡¢ÂçµÈ¤â¡Ö¹â¹»3Ç¯¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²æ¡¹¤Ï¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡Ö°Õ³°¤ÈÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÂçµÈ¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢³¨ËÜ¤ÏÃ»¤¤¤«¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤Î¤Ð¤¹¤Î¤«¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤¿µ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçµÈ¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¥»¥ê¥Õ¤¬²Î»ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Í¡¢¤½¤Î¤³¤í¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÏÄ«¥É¥é112ºîÌÜ¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢Ì¡²è²È¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡ÊËÜÌ¾¡¦ÌøÀ¥¿ó¡Ë¤µ¤ó¤È¾®¾¾Äª¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÎÈ¾À¸¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢ÀïÁ°¡¢ÀïÃæ¡¢Àï¸å¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£