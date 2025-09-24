友人「息子くんの誕生日ケーキ、私に任せて」その結果 → 当日起きた『まさかの悲劇』に「何で？！」

年に一回の誕生日、子どもにとっては唯一自分が主役になれる日でわくわくしている子も多いのではないでしょうか？

誕生日会を開き、親戚や友人を招いてお祝いするのも嬉しい時間ですよね。

今回は、そんな誕生日会で起きた悲劇について筆者友人が教えてくれたのでご紹介いたします。

友人「ケーキは任せて」と言われ任せると……息子の誕生日会で起きた悲劇！

誕生日ケーキとは別に、1ピースチーズケーキを買うなど、方法はあっただろうと考えながらも頼んだ手前文句を言うことも出来ず、悲しむ息子の顔を見てイチゴのショートケーキで誕生日を祝いなおしたそうです。

食べられないと知っていて、チーズケーキを買ってきたB子の行動は正直理解に苦しみますよね。

自分の子どもの要望だったとしても、誕生日会の主役のことを考えていないと思われてもしかたありません。

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

illustration：べこもち85

FTNコラムニスト：Emi.A

夜の世界での接客業を経て、会社員に転身。その経験を生かして、男女の人間関係を中心にコラムを執筆。結婚と出産の際に会社員として苦労した経験を経て、働く母親世代の思いにも寄り添うべく、執筆業専門に転身。現在は、男女関係、ワーキングマザーのリアルを描くライティングを行う。