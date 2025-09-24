ずぼら民、集合ーーーッ♡【3COINS】手ぶらで動画視聴できる！「新作スマホグッズ」

ストリーミングサービスの動画をスマホで楽しんでいる方に朗報です。【3COINS（スリーコインズ）】の新作グッズに、スマホでの動画視聴に役立つ便利なアイテムが登場しました。長時間の動画視聴も疲れにくくなるので、一台は持っておきたいところ。そこで今回は、動画視聴が楽になる「新作スマホグッズ」を紹介します。

ずぼら民なら見逃し厳禁！

使い心地を見直してリニューアルしたのは「首掛けスマホタブレットホルダー」。チューブの太い部分を首からかけることで、仰向けの状態でもスマホやタブレットが見れるように。寝っ転がったときにスマホを持つ必要がなくなるので、動画視聴を続けていても腕や手が疲れません。チューブを変形させて、スタンドのように使用することも可能です。

動画視聴だけでなく自撮りにも

「スマホクリップ式ホルダー」は、これまでよりもアーム部分を強化するリニューアルを加えたアイテム。アームが強化されたことにより、スマホを取り付けたときの安定感がアップしました。机などにクリップを挟み、アームで高さや角度を調整するだけで動画視聴や自撮りを好きなポジションで楽しめます。

【3COINS】の「新作スマホグッズ」はどちらも、座っていても横になっていても手ぶらで動画視聴を楽しめるのが嬉しいですよね。使い方も簡単ですぐに使いこなせるため、動画を見る機会が多いなら、ぜひチェックしてみてください。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる