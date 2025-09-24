スマートフォンの故障は、日々の生活に多大な影響を及ぼす。連絡手段が途絶えたり、大切なデータが消えたり…。想像するだけで、その影響は計り知れない。



【調査結果】iPhoneが故障したけど「修理」「買い替え」はしない→じゃあ、どうやって対処した？

インターネットリサーチ事業を展開するNEXER社はこのほど、ダイワンテレコムと共同で「iPhoneが故障したときの対処方法」についてのアンケートを実施し、その結果を公開。「修理に出した」（36.9%）、「買い替えた」（35.2%）で全体の7割以上を占める結果となった。



修理派からは「自分ではどうしようもなかったから」（30代男性）、「保証期間内だったから」（30代女性）、「プロにお任せしたかったから」（40代男性）などの声が。買い替え派からは「機種が古かったから」（40代男性）、「新しいのが良いから」（50代男性）などの声があがり、多くのユーザーが自力での解決を試みるよりも、専門家や新しい端末に頼ることを選んでいることが分かった。



一方で、残る約3割は「修理」「買い替え」以外の対処方法を選択。「自分で解決（再起動・設定変更など）」が13.9%、「そのまま使い続けた」が9.0%、「その他」が4.9%という結果になった。自分で解決したという人からは「基本的に再起動すれば治ると思っているから」（20代男性）、「いろいろ調べて解決したから」（40代男性）などの理由が寄せられた。



同調査は、iPhoneを使用したことがある全国の男女391人のうち「故障や不具合を起こした経験がある」と回答した122人を対象に実施された。



（よろず～ニュース調査班）