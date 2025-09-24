これぞチームの兄貴だ。TEAM雷電の瀬戸熊直樹（連盟）が9月23日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。2回の高打点を含めた計3回のアガリで、今期初勝利を飾った。

当試合は起家からセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）、U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）、BEAST X・中田花奈（連盟）、瀬戸熊の並びでスタート。東1局、まず瀬戸熊はタンヤオ・ドラの2600点（供託1000点）をアガった。東2局では竹内が1000点を獲得し、東3局は瀬戸熊の1人テンパイで流局。東4局1本場では仲林が4000点（＋300点、供託1000点）を加点した。

静かな展開が続く中で迎えた南1局、瀬戸熊は赤牌の5筒、ドラの七万が2枚あるといった配牌。「防御を全部捨ててまでアガる必要はない」とバランスを重視しながら攻め、發・赤・ドラ3の満貫・8000点を成就させた。これで頭一つ抜け出すと、南3局では三・六万待ちで先制リーチ。直後、竹内が追いかけて「あそこで元太さんからリーチの発声があった時は、やっぱりめくり合いになる」と感じたそうだが、その竹内のリーチ宣言牌は瀬戸熊のアガリ牌で、リーチ・一発・ドラ2の8000点を奪取した。

親番のオーラスでは「もうちょっと軽い手が入っていたら連荘を入れようと思っていたんですけど、重たいムードだったし、今日は何よりトップを取ることが大事」と慎重な姿勢。中田が1000点をアガったことでトップが確定した。

第1試合ではチームメイトの萩原聖人（連盟）がラスに沈んだ。瀬戸熊は「萩原さんがね、先週はトップを取られてチームに勢いがついた。で、今日は悔しい負けをしていたんで…」と発言。「なんとか気持ちよく過ごしていただくためにはトップを取るしかないなって臨みました」と試合前の心境を明かした。

この日は萩原がチーズケーキを差し入れてくれたそうだ。瀬戸熊は「それを食べに行こう」としたところ、同じくチームメイトの本田朋広（連盟）も「なぜかケーキを買ってきた」とのこと。「これは気持ちに応えるしかないと思って、ケーキを2人の半分ずつ食べた」そうだが、加えて、控室にはチームの公式チャンステーマ「RAIDEN GO」を制作したパンクバンド・Hi-STANDARDのギタリスト・横山健の息子からの差し入れだという「岡山のお菓子」もあったそうだ。

瀬戸熊は「（先週の試合では）萩原さんと本田さんはそれを食べてトップ・2着で、僕と黒沢さんは食べずに3着・3着だったので、それも忘れずに食べなきゃって。結構、胃がもたれながらやってました」と苦笑い。インタビュアーの「今シーズンは胃もたれしながらの麻雀が増えますかね」との質問には試合中の鬼気迫る表情から一転、笑顔で「胃もたれというか、人の気持ちは無にせず、しっかりといただいて出陣しようと思っています」と答え、会場の笑いを誘った。

【第2試合結果】

1着 TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）4万3500点／＋63.5

2着 BEAST X・中田花奈（連盟）2万6900点／＋6.9

3着 U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）2万2300点／▲17.7

4着 セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）7300点／▲52.7

【9月23日終了時点での成績】

1位 KADOKAWAサクラナイツ ＋87.7（2/120）

2位 U-NEXT Pirates ＋82.7（8/120）

3位 EX風林火山 ＋52.7（4/120）

4位 TEAM雷電 ＋48.7（6/120）

5位 赤坂ドリブンズ ＋37.4（2/120）

6位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋11.8（4/120）

7位 渋谷ABEMAS ＋1.6（6/120）

8位 BEAST X ▲0.4（4/120）

9位 EARTH JETS ▲134.6（4/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲187.6（6/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

