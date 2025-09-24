グラビアアイドルの三田悠貴（27）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。「鎌倉でYouTube撮影した時のオフショット」を投稿した。

「みんながグッドボタンとコメント沢山してくれてるおかげで『ドラ旅』YouTubeのおすすめに出てるみたい そろそろドラ旅第2回もだす予定なのでチャンネル登録してみんなまっててね〜」とつづり、黒を基調したサクランボ柄のノースリーブワンピース姿を公開。鎌倉の海をバックに、砂浜で胸元を露出したファッションを披露した。

また、別の投稿では白い水着ショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「セクシーでかわいい」「血管たまらん」「すっげぇ」「抱きしめたくなっちゃう」「惚れます」「水着姿と笑顔が可愛い」などのコメントが寄せられた。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。