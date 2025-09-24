【台風情報】新たな熱帯低気圧「台風のたまご」が「台風20号」に 強い「台風19号」非常に強い「台風18号」トリプル台風発生 9月24日～10月9日までの16日間天気シミュレーション【気象庁 今後の台風進路は？24日午前8時40分更新】
「台風20号（ブアローイ）」が発生
気象庁によりますと、きょう（２４日）午前３時、カロリン諸島において、熱帯低気圧が台風第２０号になったということです。台風は１時間におよそ１５キロの速さで西へ進んでいます。
【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心の南西側４４０キロ以内と北東側３３０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
今後の進路予測は【画像①】の通りです。
「台風20号」今後の進路は？
台風の中心は、
あす（２５日）午前６時にはフィリピンの東
中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２３メートル、
最大瞬間風速は３５メートル
あさって（２６日）午前３時にはフィリピンの東
中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２５メートル、
最大瞬間風速は３５メートル
２７日午前３時にはフィリピン
中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２５メートル、
最大瞬間風速は３５メートル
が予想されます。
「台風19号」日本列島から離れる？
気象庁によりますと、強い台風１９号は、きょう（２４日）午前６時には日本のはるか東にあって、ゆっくりと南南東に進んでいます。
中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルとなっています。
今後の進路予想は【画像②】の通りです。
「台風19号」今後の進路は？
台風の中心は、
あす（２５日）午前６時には日本のはるか東
中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
あさって（２６日）午前３時には日本のはるか東
中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、
最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４０メートル
２７日午前３時には日本の東
中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、
最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４５メートル
２８日午前３時には日本のはるか東
中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、
最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４５メートル
このあと台風は温帯低気圧に変わり
２８日午後９時には日本のはるか東
中心の気圧は９７６ヘクトパスカル、
最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４５メートル
が予想されます。
「台風18号」はどこに？
気象庁によりますと、非常に強い台風１８号は、きょう（２４日）午前６時には南シナ海にあって、１時間におよそ２０キロの速さで西北西へ進んでいます。
中心の気圧は９２５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルとなっています。
今後の進路予想図については【画像③】の通りです。
台風18号 今後の進路は？
台風の中心は、
きょう（２４日）午後６時には南シナ海
中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は５０メートル、
最大瞬間風速は７０メートル
あす（２５日）午前６時には華南
中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４０メートル
台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、
あさって（２６日）午前３時にはベトナム
中心の気圧は１００４ヘクトパスカル
が予想されます。
全国の天気への影響は？
今後の天気への影響はどうなるのか、【画像④～⑪】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。
今後の気象情報に注意してください。