STVV°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¤ÏÅ·ºÍÅª¡ª¡Ö¤¢¤ì¤Û¤ÉÆÃÊÌ¤ÊÁª¼ê¤ÎÂåÌò¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È´ÆÆÄ¤¬·ç¾ì¤òÃ²¤¯
ÆüËÜ´ë¶ÈDMM¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡ÊSTVV¡Ë¤Ë¤Ï¡¢GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢DFÃ«¸ý¾´¸ç¡¢DFÈªÂç²í¡¢MF»³ËÜÍý¿Î¡¢MF°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¡¢MF¾¾ß·³¤ÅÍ¡¢FW¸åÆ£·¼²ð¤ÎÆüËÜ¿Í7Áª¼ê¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï³«Ëë6»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¡Ê4¾¡2Ê¬¡Ë¤È¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢ÇÔ¤·¤¿2»î¹ç¤Ç¤Ï1ÅÀ¤âÃ¥¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ØVP¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Î¥ï¥¦¥¿¡¼¡¦¥ô¥é¥ó¥±¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿21Æü¤Î¥¯¥ë¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥ØÀï¤Ï°ËÆ£¤ÎÉÔºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà¤ÏSTVV¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤À¡£¤¢¤ì¤Û¤É¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»ñ¼Á¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤ÎÂå¤ï¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡×
ÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤â¤¢¤ë27ºÐ¤Î°ËÆ£¤Ï¡¢µ»½Ñ¤ËÄ¹¤±¤¿MF¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï³«Ëë¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¯¥ë¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥ØÀï¤Ï·Ú½ý¤Î¤¿¤á¤Ëº£¥·¡¼¥º¥ó½é¤Î·ç¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±»æ¤Ï¡ÖÅ·ºÍÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÁª¼ê¡Ê°ËÆ£¡Ë¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¹¶·â¤ÏÍ½Â¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢½½Ê¬¤Ê¶¼°Ò¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬Ç§¤á¤¿Å·ºÍÆüËÜ¿ÍMF5¿Í
°ËÆ£¤Ï·îÍË¤«¤é¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ø¥ó¥¯¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£