（MCU）には、長年にわたるフランチャイズだからこそのイースターエッグがある。そのうちのひとつは、思いがけない“同一人物設定”だ。

トム・ホランド主演『スパイダーマン』シリーズに登場した学力コンテストの先生ロジャー・ハリントンは、かつて（2008）に姿を見せた“ピザ男”と同一人物である──このことは、ふたつの役柄を俳優マーティン・スターがともに演じていることから、マーベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイギが2019年にものだ。

ハリントン先生は『スパイダーマン：ホームカミング』（2016）や『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』（2019）でとりわけ印象的に登場したが、『インクレディブル・ハルク』の“ピザ男”とは、ブルース・バナーがハルクの実験データを探るため、ピザ屋の配達員を装って研究室に潜入するシーンに姿を見せた長髪の学生のことである。

米の一問一答企画に、「タルサ・キング」で共演しているシルベスター・スタローンとともに登場したスターは、「2つの役柄はつながっているとケヴィン・ファイギが言っていたんですが、僕にはどう繋がっているのかわからない」と笑った。「MCUの世界観全体に対する彼の見方を尊重するので、異論は唱えません。とにかく僕は『ハルク』でピザ男、『スパイダーマン』でハリントン先生を演じました」

スタローンが「すごい振れ幅だね」とコメントすると、スターは「いい経験でした」とひとこと。MCU版『スパイダーマン』シリーズの第4作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は現在撮影中だが、過去作とは描かれる局面が大きく変わるとみられるため、ハリントン先生が再登場するかはわからない。

MCUでは同じ俳優が異なる作品で複数の役柄を演じるケースがしばしばあり、もっとも大きな役どころを演じたのは『エターナルズ』（2021）と『キャプテン・マーベル』（2019）に出演したジェンマ・チャン。かたや実写出演、かたや声の出演という形であれば、より多くの俳優陣が異なる役柄を演じている。

ただし、“同一人物設定”があとから付けられた（しかも本編では言及されていない）のはハリントン先生のみ。過去には『スパイダーマン：ホームカミング』のモリタ校長が、『キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャー』（2011）でスティーブ・ロジャースと共闘した兵士ジム・モリタの孫だという設定が与えられていた（演じたのはともにケネス・チョイ）が、これも数少ない例である。

ところで、同じ俳優が複数の役柄を演じるといえば、アイアンマン／トニー・スタークを演じてきたロバート・ダウニー・Jr.が、『：ドゥームズデイ』でドクター・ドゥーム役を演じるのが最も新しいケースとなる。こちらは言わずもがな、アイアンマン役が前提のキャスティングとみられるが、物語上でアイアンマンとドクター・ドゥームにつながりはあるのかどうか。

