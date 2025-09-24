テレ東の中根舞美アナ熱弁の“1番好きな醤油使った料理”にツッコミ「普通じゃない」
テレビ東京の中根舞美アナ（25歳）が、9月23日に放送されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（テレビ東京系）に出演。1番好きな醤油を使った料理は「醤油かけご飯」と熱弁した。
視聴者から醤油を使った料理で1番好きなものは何かという質問が寄せられ、伊集院光や佐久間宣行氏から「ひと焼きした油揚げに納豆を挟んだもの」「仙台・定義山の油揚げ」という意見が出る。
中根舞美アナは「普通っちゃ普通なんですけど、ご飯に醤油をかけちゃってぐちゃぐちゃって混ぜて」「醤油だけですよ」と答え、男性陣から「それ、普通じゃないよ」「普通じゃない」とツッコミが入る。中根アナは「え、なんでですか？ 美味しいのに。見た目は卵かけご飯と一緒ですよ？ 卵はないけれど」と熱弁するが理解を得られない。
中根アナは「やめてください！ 貧乏飯とかじゃなくて、私は好きで食べてるんです！」と語った。
視聴者から醤油を使った料理で1番好きなものは何かという質問が寄せられ、伊集院光や佐久間宣行氏から「ひと焼きした油揚げに納豆を挟んだもの」「仙台・定義山の油揚げ」という意見が出る。
中根アナは「やめてください！ 貧乏飯とかじゃなくて、私は好きで食べてるんです！」と語った。