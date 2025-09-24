長野県中野市江部で２０２３年５月、４人が殺害された事件で、殺人罪と銃刀法違反に問われた同市、農業青木政憲被告（３４）の裁判員裁判の第８回公判が２２日、長野地裁（坂田正史裁判長）であり、被告人質問などが行われた。

被害者参加制度を利用して公判に参加する遺族が、「どのような最期だったのか」と犯行の状況を直接尋ねたが、青木被告は黙秘を続け、回答しなかった。

公判では、事件で亡くなった女性（当時７０歳）の遺族が青木被告に質問。「目撃者がおらず、どのような最期だったかわからない。話してくれないか」と問いかけたが、青木被告は「黙秘します」と述べた。遺族はさらに「何があったか知りたい」などと質問したが、いずれの質問に対しても青木被告は「黙秘します」と繰り返した。ほかの遺族も代理人弁護士を通じて遺族への思いなどを質問したが、青木被告はすべての質問に黙秘した。

この日は被告人質問に先立って、証人尋問が行われ、情状証人として、青木被告の父親が出廷した。父親は青木被告の精神疾患に気付けなかったとして「（青木被告と）向き合えなかったことを悔やんでいる」と述べた。

次回は２４日で、青木被告に対する論告求刑などが予定されている。