ドジャースのウィル・スミス捕手（30）が23日（日本時間24日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦の試合前にメディア取材に応じ、痛めた右手の状態について語った。

スミスは今月3日のパイレーツ戦の守備で右手にファウルが当たり途中交代。9日のロッキーズ戦で一度復帰するも痛みが引かず、再検査の結果、骨にひびが入っていることが判明。13日に負傷者リスト（IL）に入った。

右手の状態についてスミスは「分からない。いずれはバットを振り始めるだろうけど、今は大事な時期だからね。準備ができたら戻るつもりだ」とまだスイングを再開できていないとした。

9日に復帰した際は「出場した日は実際あまり良くなかったし、その後の回復も遅かった。次の日にはさらに悪化してしまった。だから数日休むことにしたんだ」と状態が良くないまま出場を続け、患部が悪化したと明かした。

それでも「うまくいけば来週の火曜日くらいにはプレーできると思う」とワイルドカード開幕戦となる9月30日（同10月1日）にギリギリ間に合う可能性に言及。試合勘を維持するため「走ったり、トレーニングしたり、ブルペンで捕ったりしている。打者として立って球を追ったり、目を慣らす練習もしている。回転の動作も取り入れて、スイング再開の準備をしている。肩の状態も維持して、出場できるようにしている」とした。

この日の試合前、ロバーツ監督も復帰について「まだ未定だ」とし「シアトルには帯同する。日々の状態を見て判断することになる」とレギュラーシーズン最後の3連戦となる次カード、マリナーズ戦もスミスを帯同し、昇格の判断を見極めるとした。