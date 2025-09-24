「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（２３日、フェニックス）

右肩インピンジメント症候群のため、５月から負傷者リスト（ＩＬ）入りしている佐々木朗希投手がチームに合流。ロバーツ監督は「ロウキは明日復帰することになると思う」と語った。

敵地クラブハウスで使用するロッカーは本拠地と同じように大谷の隣に用意され、試合前に二人が言葉を交わす場面も。練習ではキャッチボールなどで登板に向けて調整した。ロバーツ監督は「中継ぎとして投げる。どんな役割になるか分からない」と起用方針を明言した。

同投手は右肩負傷後、リハビリをへて８月１４日から３Ａで調整登板。今月２１日まで先発で５試合、リリーフで２試合に投げ、１勝１敗、防御率６・１０の成績を残した。

９月９日の試合では渡米後最速の１６１・９キロを計測し、球速低下の懸念を一蹴。チームの先発陣に空きがないことから同１８日と２１日の試合では中継ぎとして登板し、いずれも無失点に抑えた。

ロバーツ監督は２１日の試合後に同投手の登板内容を伝え聞いた後、「ロウキは本当に良かった。球のキレも素晴らしかった。これから（佐々木は）アリゾナに移動してチームと合流する予定で、そこで話をすることになる。ただ、水曜日（２４日）までは登板しないが、彼はチャンスを得るために必要なことはすべてやってきた」と話し、２日間の休養をへて、あす２４日（日本時間２５日）のメジャー復帰を示唆していた。