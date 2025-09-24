期間限定！「鎌倉五郎」のお月見缶で、栗とショコラの秋を堪能♡
秋の夜空を彩る中秋の名月にぴったりの限定スイーツが登場しました。古都鎌倉の小町通りに本店をかまえる「鎌倉五郎本店」から、2025年9月下旬～10月上旬頃まで期間限定で『鎌倉五郎のお月見缶』が発売されます。ブランドシンボルの“月うさぎ”が見守る特別な缶には、定番のチョコサンドと秋の新作マロンサンドを詰め合わせ。食べ比べをしながら、秋の美しい月を愛でてみませんか。
2種の満月スイーツを食べくらべ
鎌倉五郎のお月見缶
『鎌倉五郎のお月見缶』（1,674円税込）は6個入で、鎌倉チョコサンドだょ3個と、秋の新作・鎌倉マロンサンドだょ3個のセット。
チョコサンドはキャラメルナッツ風味のゴーフレットに、ブラッククランチやアーモンド、大豆クラッシュを混ぜ込んだ厚切りショコラをサンド。
マロンサンドは芳醇なイタリア栗を使用し、ラムとバターの香りが広がるモンブランショコラをゴーフレットで挟んだ贅沢な味わい。
紅葉を閉じ込めた秋限定デザイン
月寄せ 11袋入
お月見缶に加え、紅葉が色づく鎌倉をイメージした『月寄せ 11袋入』（1,674円税込）も登場。
代表作の鎌倉半月（抹茶風味・小倉風味）と鎌倉チョコサンドだょを詰め合わせたセットで、絵本のように可愛らしい秋限定パッケージが魅力です。
自分用のおやつにはもちろん、手土産や季節の贈り物にもぴったり。鎌倉五郎本店35周年を記念して、限定デザインのスマートフォン壁紙も公式HPで配布中です。
店舗・オンラインで限定販売中
『鎌倉五郎のお月見缶』は鎌倉五郎本店（小町通り本店・大丸東京店ほか）や羽田空港などで販売。
さらに、公式オンラインショップ「パクとモグ」や楽天市場店でも購入可能です。3000缶限定のため、気になる方は早めにチェックを。
『月寄せ 11袋入』も店舗・通販で展開され、11月末まで楽しめます。なくなり次第終了となるため、秋の味覚を確実に味わいたい方はお早めに♪
秋の夜長に、月とうさぎと鎌倉五郎を♡
古都・鎌倉から届く『鎌倉五郎のお月見缶』と『月寄せ』は、秋の夜長を豊かにしてくれる限定スイーツです。
満月のように丸く甘いショコラや栗の味わいに、月うさぎのデザインが添えられた可憐なパッケージ。お月見や紅葉散策のおともにすれば、より一層特別なひとときを楽しめます。
販売期間も数量も限られているので、この機会に大切な人と分け合って秋の風情を味わってみてくださいね。