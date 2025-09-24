栃木県民が選んだ「住み続けたい自治体」ランキング！ 2位「河内郡上三川町」、堂々の1位は？【2025年最新】
大東建託は、栃木県居住の20歳以上の男女1万1849人を対象に「住み続けたい街」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2025＜栃木県版＞」として結果を発表しました。調査は2021〜2025年の回答（一部2020年も追加）をもとに集計しています。
本記事では、栃木県民が選んだ「住み続けたい自治体」ランキングを紹介します。
居住者から集まった「大学病院が遠くない距離にあり、先々安心と思う」「穏やかな落ち着いた環境がある」「自然が豊富で自然災害が少ない」「子供の進学先の選択肢がある」といった声からは、安心で安定感のある暮らしが評価されていることが分かります。
居住者からは「車での移動が基本ですが、車があればだいたいどこでも行けるので不便はない。自然もたくさんあって、水はおいしいし空気もキレイ」「生まれ育った街なので友達が多いし、買い物など普段の生活にも困らない。どこかへ行くのも交通の便はいい」「自然災害の影響を受けにくい地域。東京までも近く、近くには大きなショッピングモールがあり、便利」など、日常の暮らしやすさが高く評価されています。
2位：河内郡上三川町／評点61.0／偏差値62.7上三川町は、自然と都市機能のバランスが良い住環境が特徴です。北関東最大級の商業施設に加え、JRや国道、新4号バイパスなど交通の便も良く、日常生活の利便性が高い地域です。
1位：佐野市／評点61.2／偏差値63.2関東平野の北端に位置する栃木県佐野市は、三毳山（みかもやま）などの自然や、イオンモール佐野新都市といった商業施設、そして佐野ラーメンで知られる豊かな食文化も魅力の1つ。首都圏からのアクセスの良さもあり、3年連続でランキング1位を誇っています。
