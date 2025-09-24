「広島５−０巨人」（２３日、マツダスタジアム）

大歓声に押されるように打球がぐんぐん伸びる。左翼席後方のコンコース付近に白球が着弾すると、場内はこの日一番の盛り上がりを見せた。広島・中村奨成外野手は「やっぱりたくさんの人に応援してもらっているなとすごく感じた」と鯉党の熱気を肌で感じながらダイヤモンドを一周。特大の一発を含む３安打２打点の大暴れで打線を牽引した。

２点リードの二回だ。２死から玉村が中前打で出塁。「いい安打を見せられたので続かなきゃと思って」と打席に入った。カウント２−１から戸郷の内角直球を捉えた打球は左翼ポール際へ。「あれが切れずに飛んでくれるのはいいこと」と、納得の一振りでポールの内側へたたき込んだ。

これで９本塁打中６本塁打が巨人戦と抜群の相性をこの日も発揮。「たまたまです」と謙虚に言いつつも、「今年は使ってもらっている立場なので、１試合でも多くアピールして来年につながればいいと思います」とラストスパートを誓った。

自身初の２桁本塁打にも王手をかけ、お立ち台では「ホームランバッターじゃないけど…」と前置きした上で、「２桁が目の前にきているので何とかあと１本打たしてください！」とファンに笑顔で懇願した。残り５試合に向け、「Ｂクラスになったからといって、手を抜いていい試合なんか１試合もない」ときっぱり。中村奨が飛躍の１年を最後まで駆け抜ける。