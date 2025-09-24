東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6599　高値0.6615　安値0.6581

0.6650　ハイブレイク
0.6632　抵抗2
0.6616　抵抗1
0.6598　ピボット
0.6582　支持1
0.6564　支持2
0.6548　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5858　高値0.5870　安値0.5845

0.5895　ハイブレイク
0.5883　抵抗2
0.5870　抵抗1
0.5858　ピボット
0.5845　支持1
0.5833　支持2
0.5820　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3835　高値1.3850　安値1.3812

1.3891　ハイブレイク
1.3870　抵抗2
1.3853　抵抗1
1.3832　ピボット
1.3815　支持1
1.3794　支持2
1.3777　ローブレイク