東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6599 高値0.6615 安値0.6581
0.6650 ハイブレイク
0.6632 抵抗2
0.6616 抵抗1
0.6598 ピボット
0.6582 支持1
0.6564 支持2
0.6548 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5858 高値0.5870 安値0.5845
0.5895 ハイブレイク
0.5883 抵抗2
0.5870 抵抗1
0.5858 ピボット
0.5845 支持1
0.5833 支持2
0.5820 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3835 高値1.3850 安値1.3812
1.3891 ハイブレイク
1.3870 抵抗2
1.3853 抵抗1
1.3832 ピボット
1.3815 支持1
1.3794 支持2
1.3777 ローブレイク
