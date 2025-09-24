前澤社長が購入した1億8000万円の時計が公開され、複雑すぎるデザインを見た千鳥の大悟が「何時やねん」とツッコミ。ノブが「音で威圧するもの」と説明するシーンがあった。

【映像】前澤社長の1億8000万円の時計

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには森脇梨々夏が出演した。

芸人として生きていくうえで、社長との飲み会でのネタ披露は避けては通れないイベントである。そのとき社長にハマるネタを持っていれば、さらなる人脈を手にするチャンスをゲットできる。そこで今回は、社長界の最高峰である前澤友作氏にハマるための飲み会ネタを披露するネタバトル企画「第3回 前澤友作 飲み会ネタグランプリ」が開催された。審査員として、前澤氏にハマっているというちゃんぴおんず（日本一おもしろい大崎、大ちゃん）が登場した。

『ツギクル芸人グランプリ2025』で優勝した豆鉄砲（東健太郎、ホセ）がネタを終えたときのこと。

ノブは、ネタはよかったと褒めたうえで、ただ一つ「最初の掴みのところが声が小さい」とダメ出し。「あのボリュームだと、前澤さんが最近買われたRichard Milleの世界で80本だけの時計があるんですけど、トゥールビヨンなので、カチカチカチが大きいんですよ。それで聞こえないと思います」と説明した。豆鉄砲の2人は「なにもわかりませんでした」とちんぷんかんぷんという表情を浮かべた。

トゥールビヨンとは、高級腕時計にのみ搭載される繊細な機構で、世界三大複雑機構のひとつだという。特に手巻き式や高性能なモデルの場合、内部の歯車やテンプの動きによって「カチカチ」という特徴的な音が発生することがあるそうだ。

ここで、約1億8000万円するという前澤社長のRichard Milleの写真が公開されると、複雑すぎるデザインに大悟は「何時やねん」とツッコミ。ノブが「何時やねんとかじゃないから」と指摘すると、大悟は「何時か見るもんじゃないの？」と苦笑い。ノブは「音で威圧するもの」と説明した。