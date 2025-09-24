２３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６３．４１ドル（＋１．１３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３８１５．７ドル（＋４０．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４４１９．２セント（＋３９．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２０．５０セント（＋９．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２６．２５セント（＋４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１２．００セント（＋１．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９９．８８（＋２．１３）
出所：MINKABU PRESS
