¡ÚPhoto Gallery¡Û¡ãÃæÄÅÀî WILD WOOD 2025¡ä¡¢Def Tech
¼Ì¿¿¡ýViola Kam (V¡Çz Twinkle)
¢§¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ÚParklife¡Û
1. Golden Age
2. KONOMAMA
3. Rays of Light
4. Like I Do
5. Child in me
6. KANPAI
7. Catch The Wave
8. My Way
¢£¡ãÃæÄÅÀî WILD WOOD 2025¡ä
9·î20Æü(ÅÚ)¡¡´ôÉì¸©ÃæÄÅÀî¸ø±àÆâÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸
9·î21Æü(Æü)¡¡´ôÉì¸©ÃæÄÅÀî¸ø±àÆâÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸
open10:00 / start11:00 / 21:00½ª±éÍ½Äê
´ôÉì¸©ÃæÄÅÀî»Ô²Ø»ÒÀî1683-797
¡ÚDay1¡§9/20(ÅÚ)½Ð±é¼Ô¡Û¢¨A-Z½ç¡¡
¥¶¡¦¥¯¥í¥Þ¥Ë¥è¥ó¥º¡¢Def Tech¡¢04 Limited Sazabys¡¢Hedigan¡Çs¡¢HEY-SMITH¡¢°ìÀÄãØ¡¢jo0ji¡¢JUN SKY WALKER(S)¡¢¿À¤Ï¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤¡¢KREVA¡¢Æü¿©¤Ê¤Ä¤³¡¢Nothing¡Çs Carved In Stone¡¢±üÅÄÌ±À¸¡¢¥ì¥¥·¡¢¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¡¢SiM¡¢ÅÚ´ôËã»Ò¡¢Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡¢¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¡¢¥ì¥È¥í¥Þ¥¤¥¬¡¼¥ë¡ª¡ª(Opening Act)
¡ÚStar Guitar¡ÛDJ À¾»û¶¿ÂÀ(NONA REEVES)¡¢¿Ü±ÊÃ¤½ï(sunaga t experience)
¡ÚDay2¡§9/21(Æü)½Ð±é¼Ô¡Û¢¨A-Z½ç¡¡
ACIDMAN¡¢The BONEZ¡¢Chilli Beans.¡¢Dragon Ash¡¢GLIM SPANKY¡¢go!go!vanillas¡¢iri¡¢ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢Omoinotake¡¢Original Love¡¢Penthouse¡¢Rei¡¢¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó¡¢¥¹¥¬ ¥·¥«¥ª with FUYU¡¢¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡¢ÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¡¢w.o.d.¡¢µÈß·²ÅÂå»Ò¡¢Khaki (Opening Act)
