FP¡õ¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬ÅÁ¼ø¡ª60ºÐ°Ê¹ß¤ËÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡Ö»Å»ö¡×¤È¤Ï¡©
60Âå¤ÎÆ¯¤Êý¤Ï¡¢µ¯¶È¤Ë¸Â¤é¤º²ñ¼Ò°÷¡¦Éû¶È¡¦ÃÏ°è³èÆ°¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î³èÍÑ¤äÏ·¸å»ñ¶â¤Î¸«¤¨¤ë²½¤ò°Õ¼±¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ëÆ¯¤Êý¤òÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢°Â¿´¤ÈÇ¼ÆÀ´¶¤¢¤ëÊë¤é¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÁªÂò»è¤Ï1¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼ýÆþ¤¬ÉÔ°Â¤ÇÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¡×
¤³¤ó¤ÊÁêÃÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
60ºÐ°Ê¹ß¤ÏºÆ¸ÛÍÑ¤äÈóÀµµ¬¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¬Áý¤¨¡¢¼ýÆþ¤¬²¼¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤¤¿¤¤¡×¡Ö¼Ò²ñ¤È´Ø¤ï¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢µ¯¶È¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿ôÇ¯¤ÇºÃÀÞ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ñ³Ê¤ä·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¯¶È¤ò½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¸ÜµÒ¤ä¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ýÆþ¤Î°ÂÄê¤äÀº¿ÀÅª¤ÊÍ¾Íµ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î¤¢¤ë¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÊýË¡¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡£À¸³è¤Î´ðÈ×¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ëÆ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ç¤é¤º¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È
½µ3Æü¤äÃ»»þ´Ö¶ÐÌ³¤Ê¤É¡¢ÂÎÎÏ¤äÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤Ã¤¿Æ¯¤Êý¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤âÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢Êë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È
Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¡¢À¸³èÈñ¤Î°ìÉô¤òÊä¤¦¼ýÆþ¸»¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼ýÆþ¤È¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬·ÑÂ³¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È
Æ¯¤¯¤³¤È¤Ç¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¡¢¸ÉÎ©¤ÎËÉ»ß¤ä¿´¤Î·ò¹¯¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÏ°è³èÆ°¤äÁêÃÌ¶ÈÌ³¤Ê¤É¡¢·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤¬¤¢¤ë¡©¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤È¶ñÂÎÎã
¡¦½µ3Æü¶ÐÌ³¤Î²ñ¼Ò°÷¡§»öÌ³Êä½õ¤ä¼õÉÕ¤Ê¤É¡¢Í×·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¼Ò²ñÊÝ¸±¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤±¤Þ¤¹
¡¦¼ñÌ£¤ä»ñ³Ê¤òÀ¸¤«¤¹»Å»ö¡§¹Ö»Õ¡¢ÁêÃÌ°÷¡¢¿åºÌ²èÈÎÇä¤ä¼ê·Ý¶µ¼¼¤Ê¤É
¡¦ÃÏ°è³èÆ°¡§ÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¡¢¸«¼é¤ê¡¢¼«¼£ÂÎÌò°÷¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤È´Ø¤ï¤ì¤Þ¤¹
¡¦Éû¶È·¿¡§¥Ö¥í¥°¤äSNS¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¡¢¥¬¥¤¥É¶È¤Ê¤É¤ò¡ÈÊÌºâÉÛ¡É¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¤Î¼ýÆþ¤â³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹
Ê£¿ô¤Î¼ýÆþ¸ý¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´´¶¤È¼«Í³ÅÙ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁª¤Ù¤ëÆ¯¤Êý¤¬¡¢60Âå°Ê¹ß¤ÎÊë¤é¤·¤ËÇ¼ÆÀ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¸å¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÂº¤¤¤â¤Î¡£¤¿¤À¡¢»ñ¶â¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¤Þ¤ÞÆ§¤ß½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Â¿´¤·¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤ëÆ¯¤Êý¤òÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤Î½ªÈ×¤Ï¡Ö»ñ»º¤¬¥¼¥í¤Ç»à¤Ì¡×¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÅÓÃæ¤Ç¸Ï³é¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÈ÷¤¨¤ë»ëÅÀ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
60Âå¤«¤é¤ÎÆ¯¤Êý¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎºâÉÛ¤ò»ý¤Á¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¾Ç¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¼´¤Ë¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§µþ¶Ë º´ÏÂÌî¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë
FP¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥ß¥é¥ÜÂåÉ½¡£CFP¡¢1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¤ÈÆ¯¤Êý¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢20Ç¯°Ê¾å¡Ö²Ô¤°¡¦»È¤¦¡¦¼Ú¤ê¤ë¡¦Ãù¤á¤ë¡¦Áý¤ä¤¹¡×¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£FP¸þ¤±·ÑÂ³¸¦½¤¡¢¼Ò°÷¸þ¤±¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¡¦¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦½¤¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤éJ-FLECÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ë¡£
(Ê¸:µþ¶Ë º´ÏÂÌî¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë)
