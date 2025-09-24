国内最大級のプロアマ参加の麻雀大会「麻雀最強戦2025」のファイナル進出をかけたグループリーグ「女流タイトルホルダー決戦」が9月20日に行われ、2度の女流桜花などの実績を持つ清水香織が優勝した。

【映像】ファイナル行きを決めて笑顔の清水香織

清水は予選A卓、南4局の親番で3着目から逆転しトップ通過。勝負強さを見せると決勝卓では東3局に清一色で8000点をアガり、頭一つ抜けたトップ目に。続く東4局でもリーチ・一発・ツモの7800点と加点し、さらにリードを広げた。南3局1本場には積極的な仕掛けから混一色・対々和・發の満貫8000点（＋300点）で完全に勝負あり。オーラスの親番では静かに牌を伏せて逃げ切った。

試合後、清水は「調子良かったですね。最近テレビ対局ですごく負けていたのですが、珍しくアガれて胸がいっぱいです。ボカさずに、ストレートに『私はこれやっているのに、向かってきたかったら来れば？』みたいな感じでした（笑）」と、常に攻撃的な麻雀で後輩たちを圧倒した内容を振り返っていた。

【決勝結果】

1位 清水香織

2位 朝比奈ゆり

3位 りんのなお

4位 逢川恵夢

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

