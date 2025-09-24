希少な原付二種フルカウルモデルが再登場！ カワサキ「Ninja 125」が2026年モデルとして欧州で復活 小排気量でも本格的な“ちょうどいい”スポーツモデル

初心者からベテランまで楽しめる

カワサキ・ヨーロッパは、2025年9月16日に原付二種クラスのフルカウルスポーツモデル「Ninja 125」の2026年モデルを欧州で発表しました。

Ninja 125は、排気量125ccでありながら250ccクラス以上のモデルと同等の車体サイズを持つことが特徴で、Ninjaシリーズが受け継いできたスタイリングとエンジニアリングを継承する一台です。

欧州で発表されたカワサキ「Ninja 125」2026年モデル

このモデルが導入されている国々では、バイク初心者をはじめとする幅広い層のライダーにとって、理想的な「最初の一台」として認識されています。

シャーシにはスチール製チューブラーダイヤモンドタイプを採用することで、エントリーライダーが求めるスタイル、エンジニアリング、耐久性の理想的なバランスを実現しています。

エンジンは最高出力10.4 kWを発揮する排気量125ccの水冷単気筒で、これに6速ミッションを組み合わせることで、使い勝手に優れた仕様となっています。

なお、2026年モデルのカラーリングは、「ライムグリーン」「メタリックグラファイトグレー／メタリックスパークブラック」「エボニー／メタリックカーボングレー」の3種類が用意されています。