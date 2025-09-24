◆全日本プロレス「ジャイアントドリーム２０２５」（２３日、アリーナ立川立飛）観衆１７５０

全日本プロレスは２３日、東京・立川立飛アリーナで秋のビッグマッチ「ジャイアントドリーム２０２５」を開催した。

セミファイナルの世界タッグ選手権試合で王者組の鈴木秀樹、真霜拳號が「ＨＡＶＯＣ（ハボック）」ザイオン、オデッセイと初防衛戦。試合は、鈴木がスリーパーホールドでオデッセイを追い込むなど緊迫の展開も挑戦者が超恐竜パワーで試合を支配。最後は、ザイオンが超遠距離からのダイビングヘッドバッドで鈴木を沈め初挑戦で初奪取の偉業を達成した。

セコンドについた芦野祥太郎と歓喜に浸る新王者。そこに第４試合後に共闘を宣言した青柳優馬と安齊勇馬がエプロンサイドへ上がり挑戦を表明した。

バックステージでオデッセイは「言いたいことはただ一つ、ＨＡＶＯＣの時代が今から始まるぞ！」と絶叫。ザイオンも「これからなにが起こるのか、オマエたちはまだ全然分かってない」と予告し、芦野を呼び寄せ「たった３つの言葉だろ？ ウィー・アー・ＨＡＶＯＣ！ 次はオマエらの番だ、次はオマエだ。俺たちは勲章をすべて手に入れるんだ。ＨＡＶＯＣ！ ＨＡＶＯＣ！ ＨＡＶＯＣ！ ＨＡＶＯＣ！ ＨＡＶＯＣ！」と連呼した。

さらにバックステージには挑戦を要求した青柳優と安齊も現れ、青柳は「俺たちで世界タッグ狙います。最強タッグ前に世界タッグを取ってね」と宣言。さらに「世界タッグのチャンピオンとして、最強タッグ出よう」と呼びかけると安齊は「はい」と呼応した。

◆９・２３立川立飛大会全成績

▼第１試合 ８人タッグマッチ ２０分１本勝負

芦野祥太郎、デイビーボーイ・スミスＪｒ．、○吉岡世起、阿部史典（７分１４秒 バズソーキック→片エビ固め）綾部蓮、ライジングＨＡＹＡＴＯ、井上凌、小藤将太●

▼ＧＡＯＲＡ ＴＶチャンピオンシップ バトルロイヤル 時間無制限

○挑戦者・黒潮ＴＯＫＹＯジャパン（１５分０１秒 オーバーザトップロープ）王者・他花師●

【退場順】愛澤Ｎｏ．１、菊タロー、セニョール斉藤、羆嵐、立花誠吾、”ミスター斉藤”土井成樹、大森北斗

※タイトルマッチはバトルロイヤル形式。試合は全９選手が揃った状態で戦い、最後の１人となった時点で決着。ピンフォール、ギブアップ、ＫＯ、オーバーザトップロープ、反則（５カウント）で失格となる。

▼第３試合 ＴＨＥ プロレス ２０２５ シングルマッチ ３０分１本勝負

○関本大介（１１分１２秒 ラリアット→片エビ固め）田村男児●

▼第４試合 タッグマッチ ３０分１本勝負

○青柳優馬、野村直矢（１７分３０秒 ＴＨＥ ＦＯＯＬ→エビ固め）安齊勇馬●、本田竜輝

▼世界ジュニアヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

○王者・青柳亮生（１７分２０秒 ファイアーバードスプラッシュ→片エビ固め）挑戦者・ＭＵＳＡＳＨＩ●

▼世界タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

挑戦者組・○ザイオン、オデッセイ（１７分０６秒 ダイビングヘッドバッド→片エビ固め）王者組・鈴木秀樹●、真霜拳號

▼メインイベント 三冠ヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

○挑戦者・宮原健斗（２２分５７秒 シャットダウンスープレックスホールド）王者・斉藤ジュン●