Ìù¹¨ÂÀ¡¢²áµî¤ËÌá¤ì¤ë¤Ê¤é¡Öº£¤Î¤³¤ÎÀº¿ÀÇ¯Îð¤Ç¹â¹»À¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¡×¡¡¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×¤·¤¿²ñ¼Ò°÷¤¿¤Á¤òÉÁ¤¯²»³Ú·à¡ÖMONDAYS¡¿¤³¤Î¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡Hey! Sɑy! JUMP¤ÎÌù¹¨ÂÀ¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡¢PARCO PRODUCE 2025 ²»³Ú·à¡ÖMONDAYS¡¿¤³¤Î¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¤¬10·î5Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼Ò°÷Á´°÷¤¬Æ±¤¸°ì½µ´Ö¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×²»³Ú·à¡£Ìù¤ËËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÌòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÝËÜÆÉ¤ß·Î¸Å¤ò½ª¤¨¤¿´¶ÁÛ¤ä²»³Ú¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡²ñÏÃ·à¤¬¥á¡¼¥ó¤ÎºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤ä´Ö¡Ê¤Þ¡Ë¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²»³Ú·à¡×¤È¤¤¤¦¤È¡Ö²Î¤¦¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÊú¤¯Êý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï²Î¤¦¤è¤ê¤â²»¤ä²»³Ú¤Î¸ú²Ì¤ò»È¤Ã¤¿±é½Ð¤¬¤¢¤ë¡Ö²»³Ú·à¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤È¤Î´Ö¹ç¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¤»¤ê¤Õ¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤µÓËÜ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È±é¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý2022Ç¯¤Ë¾å±Ç¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØMONDAYS¡¿¤³¤Î¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×¡¢¾å»Ê¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤Ê¤¤¤È½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ËÜºî¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìù¤µ¤ó¤Ï±Ç²è¤â¤´Í÷¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÌÇò¤¤±Ç²è¤¬¤¢¤ë¤ÈÍ§Ã£¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÇÛ¿®¤Ç¸«¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥ó¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾®¤µ¤Êµ¤ÉÕ¤¤«¤éÊª¸ì¤¬¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦µÓËÜ¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÉñÂæ²½¤µ¤ì¤Æ¼«Ê¬¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃúÇ«¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ÎÉ¤¤ºîÉÊ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÉñÂæ²½¤Î¾ðÊó²ò¶Ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍ²¬¡ÊÂçµ®¡Ë¤¬¡Ö¡ØMONDAYS¡Ù¤ÎÉñÂæ¤ò¤ä¤ë¤Î¡©¡¡ÉñÂæ¤Ë¤â¡ÈÌ£Á¹½ÁÃº»À¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡É¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£±Ç²è¤Ï¤½¤ó¤ÊÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¤¹¤Æ¤¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¼«Ê¬¤¬½Ð±é¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ýº£²ó¡¢Ìù¤µ¤ó¤Ï¥×¥é¥ó¥Ê¡¼·ó±Ä¶È¤ÎÂ¼ÅÄ¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£Â¼ÅÄ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Á¤ó¤È»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹À¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÕËý¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Í×ÎÎ¤è¤¯¤Ç¤¤ë¿Í¤Ê¤é¤¤Ã¤È¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£²¿¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡±Ç²è¤âÉñÂæ¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÏºÇ½é¡¢Ã¯¤âµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ðíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ë¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Èµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÌÌÇò¤µ¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëè²ó¡¢É¬¤ºÆ±¤¸¤»¤ê¤Õ¤òÏÃ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇËÍ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¤¿¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»×¤ï¤º¸ý¤Ë½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥ï¡¼¥É¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÝÌù¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëÂ¼ÅÄ¤Ï±Ç²è¥ª¥¿¥¯¤Ç¡ØÂ´¶È¡Ù¤ä¡ØÂçÃ¦Áö¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿±Ç²è¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¡£Ìù¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î2ºî¤Ï¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡ÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¸«¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤â¤½¤¦¤·¤¿¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤âÆ±¤¸±Ç²è¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ý¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÈÖ¡¢Â¿¤¯¸«¤¿±Ç²è¤Ï¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¡Ø¤â¤Î¤Î¤±É±¡Ù¤Ç¤¹¡£µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»þ¡¹¡¢¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¸«¤Þ¤¹¤·¡¢Blu-ray¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËºÇ½é¤Ë±Ç²è´Û¤Ç¸«¤¿¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤¬¡Ø¤â¤Î¤Î¤±É±¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤«¡¢Äê´üÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤ÈËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¾å¡¢²»³Ú¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤ó¤ÇÊ¹¤¯²»³Ú¤ÏÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¡£¿·¤·¤¤²»³Ú¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÝÌù¤µ¤ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÉñÂæ¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤ÎÌÌÇò¤µ¤äÆñ¤·¤µ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡ÂÎ¤Î¸þ¤¤ä´é¤Î³ÑÅÙ¤ò¤Û¤ó¤Î¾¯¤·ÊÑ¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤»¤ê¤Õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÙ¤«¤ÊÆ°¤¤Þ¤Ç³Ð¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¤½¤ì¤Ï³Ú¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¡Ý¤Ê¤ë¤Û¤É¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤³¤³¤À¤±¤Ï¤Û¤«¤Î¿Í¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡©
¡¡ºîÉÊ¤ËÆþ¤ë¤È¤¤Ë¤¤¤Ä¤â»×¤¦¤Î¤¬¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ç¤¹¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¡¢Æ±¤¸·Î¸Å¤ò²¿²ó¤·¤Æ¤âÈèÊÀ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸·¤·¤¤»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óË«¤á¤é¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ºÂÁÈ¤ß¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¶õµ¤¤Ï¡¢¼ç±é¤Î¿Í¤¬¤¤¤«¤ËÏÂ¤ä¤«¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¶ËÎÏ¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤ÎºîÉÊ¤Ë¤¤¤Ä¤â¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¼Çµï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡ÝËÜºî¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤â¤·¡¢Ìù¤µ¤ó¤¬²áµî¤Ë¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡ËÍ¤â¡Ê¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¡Ë±óÆ£¤Î¤è¤¦¤Ë³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×¤ò½ª¤ï¤é¤»¤è¤¦¤È´èÄ¥¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾ÎÏËÜ´ê¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥º¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Æ²á¤´¤¹¤«¤Ê¡£
¡Ý¤Ç¤Ï¡¢¤â¤·¡¢Ìù¤µ¤ó¤¬²áµî¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¹â¹»À¸¤Ç¤¹¡£Í§Ã£¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ë¡¢»×½Õ´üÆÃÍ¤Î¥Ä¥ó¥Ä¥ó¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¸òÎ®´Ø·¸¤â¶¹¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¤³¤ÎÀº¿ÀÇ¯Îð¤Ç¹â¹»À¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¡¢³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯Ë¤«¤Ê³ØÀ¸¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ý¶ñÂÎÅª¤Ë¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÂÎ°éº×¤ÎÁ°¤Ë¥¯¥é¥¹Á´°÷¤Î¥¿¥¤¥à¤òÂ¬¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¤¥à¤¬Â®¤¤¿Í¤¬¥ê¥ì¡¼¤ÎÁª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤½¤Î¥¿¥¤¥à¤òÂ¬¤ë¤È¤¤Ë¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤·²á¤®¤ÆÅ¾¤ó¤Ç¹üÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥ê¥ì¡¼¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¤È¤¡¢ËÍ¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¡ØÂìÂô²ÎÉñ´ì¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥®¥×¥¹¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë¤¹¤´¤¯ÅÜ¤é¤ì¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÝºÇ¸å¤Ë¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
¡¡ÉáÃÊ¡¢À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ò¤È¹©É×¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Âà¶þ¤ÊÆü¾ï¤âÌÌÇò¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈËÜºî¤òÄÌ¤·¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤Î±Ç²è¤ò¹¥¤¤ÊÊý¤Ç¤â¡¢ÉñÂæÈÇ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÉñÂæÈÇ¤ÏÉñÂæÈÇ¤È¤·¤Æ¤ÎÎÉ¤µ¤¬½Ð¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿ÅèÅÄ¿¿¸Ê¡Ë
¡¡PARCO PRODUCE 2025 ²»³Ú·à¡ÖMONDAYS¡¿¤³¤Î¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¤Ï¡¢10·î5Æü¡Á27Æü¤ËÅÔÆâ¡¦PARCO·à¾ì¤Û¤«¡¢Âçºå¡¢Ä¹Ìî¤Ç¾å±é¡£