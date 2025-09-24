¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÀ¼¤Ï¸ÍÅÄ·Ã»ÒËÜ¿Í¡ª¥µ¥×¥é¥¤¥ººÆÅÐ¾ì¤ÎÎ¢Â¦¡¡ÎÞ¤·¤¿¼ÂºÝ¤Î½é²óÂæ»ì
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï24Æü¡¢Âè128²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Î³¨ËÜ¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë²áÄø¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£½é²ó¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é35Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼ç¿Í¸ø¡¦¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¡¦À¼Í¥¤Î¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ê66¡Ë¤¬À¼¤Î¤ß¤Î½Ð±é¤Ê¤¬¤é»öÁ°¹ðÃÎ¤Ê¤·¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¡£¤ï¤º¤«1¤Ä¤ÎÂæ»ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶Ã¤¤ä´¿´î¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤®¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£À©ºîÅý³ç¤ÎÁÒºê·û¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡ÊCP¡Ë¡¢¥Á¡¼¥Õ±é½Ð¤ÎÌøÀî¶¯´ÆÆÄ¤ËÉñÂæÎ¢¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ëÃæ±à¥ß¥Û»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¡£¤ä¤Ê¤»»á¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÀïÁè¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¡ÖµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯Ìø°æÉ×ºÊ¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Âè128²ó¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿¤¤¤È¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Éð»³·Ã»°¡ÊÁ°¸¶Þæ¡Ë¤¬Ìø°æ²È¤Ø¡£Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Éð»³¤Ï¿ôÆü¸å¤ËºÆ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤â¡¢¿ó¤ÏÉÔºß¡£Ìø°æ¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÇ®°Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¿ó¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£
¡¡1988Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ63Ç¯¡Ë½©¡£¡Ö¿ó¤ÏÀ©ºî²áÄø¤ÇÂÅ¶¨¤»¤º¡¢´°À®¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤ë¤Þ¤Ç2Ç¯¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¸ì¤ê¡¦ÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡£¿ó¤ÈÉð»³¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÉûÄ´À°¼¼¤Ç¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÍÉôÍ³»Ò¡Ê¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ë¡Ö¥Ü¥¯¡¢¶»¤ÎÃæ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥Û¥«¥Û¥«¤·¤Æ¤ë¤è¡£¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¶»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¡Ä¡ÊÎÞ¤°¤à¡Ë¡×
¡¡Éð»³¡Ö¸ÍÉô¤¯¤ó¡¢µã¤¤¤Æ¤ë¡£µ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¿ó¡Ö¤¤¤¨¡×
¡¡¤¤¤è¤¤¤è¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¡½¡½¡£
¡¡º£ºî¤Ç¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÃÂÀ¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÀ¼¤Ï°ìÂÎ¡¢Ã¯¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤«¡£SNS¾å¤Ê¤É¤ÇÂçÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¥º¥Ð¥ê¡¢¸ÍÅÄËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÍÅÄ¤ÏÅö»þ30ÂåÁ°È¾¤À¤¬¡¢ÁÒºêCP¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ï¤ä¤Ï¤ê¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢À¼¤Î½Ð±é¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤â¡Ø¼ã¤¤º¢¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤ë¤«¤·¤é¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ê¤Ê¤¬¤é²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¡¢¶»¤ÎÃæ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥Û¥«¥Û¥«¤·¤Æ¤ë¤è¡£¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¶»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¡©¡×¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×½é²ó¡Ê88Ç¯10·î3Æü¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¸ÍÅÄ¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿Âæ»ì¡£Å´»ÒÌò¤òÂÇ¿Ç¤¹¤ëÁ°¡¢¡Ö¤Þ¤ºÀ©ºî½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤òÃÎ¤ëÂçÀÚ¤Ê´Ø·¸¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤ò¼èºà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤Î»þ¡¢¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Øº£¤â¤³¤ÎÂæ»ì¤¬¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤âÂæËÜ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À»þ¤ËÎÞ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»×¤¨¤ÐÂè5²ó¡Ê4·î4Æü¡Ë¡¢ÍÄ¤Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¡Ê±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¡Ë¤Ï²°Â¼ÁðµÈ¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ò½é¤á¤ÆÌ£¤ï¤¤¡Ö¤³¤³¡Ê¶»¡Ë¤¬¥Û¥«¥Û¥«¤¹¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼èºà¤Ë¤ÏÃæ±à¤µ¤ó¤âÆ±ÀÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù½é²ó¤ÎÂæ»ì¤È¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Í¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¤¿»þ¤Î²¹¤«¤µ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂç»ö¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ª½µ¤Ç¤âÆ±¤¸Âæ»ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë37Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÌøÀî´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ÍÅÄ¤ÏÀ¼¤Î¼ýÏ¿¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î½é²ó±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ö¤Þ¤À¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡É¤Î»þ¤ÎÂæ»ì¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ï¥¢¥Ë¥á½é²óËÁÆ¬¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£¤Þ¤À¾®¤µ¤¤º¢¤ÎÈÖÁÈÁ°È¾¤Ç¡¢³³¤«¤éÍî¤Á¤¿¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤ò½õ¤±¡Ö¥Ü¥¯¡¢¶»¤ÎÃæ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥Û¥«¥Û¥«¤·¤Æ¤ë¤è¡£¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¶»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¡©¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤ËÇ°¤Î¤¿¤á±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¼¤¬¼ã¤¤¤Í¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥Ã¤ÈÂæ»ì¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¡£°ìÈ¯OK¤Ç¡¢¼ýÏ¿¤â¤¹¤°¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²æ¡¹¤â³§¡¢´¶Æ°¤·¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡×¤È°µ´¬¤ÎºÆÅÐ¾ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Àä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¸ÍÅÄ¤Ï²¸»Õ¡¦¤ä¤Ê¤»»á¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¹þ¤á¤¿6Ç¯¤Ö¤ê6²óÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¡£¹âÃÎ½Ð¿È¤ÎÂåµÄ»Î¡¦¿ÅÅ´»ÒÌò¤ò¹¥±é¤·¤¿¤¬¡¢Âè20½µ¡¦Âè97²ó¡Ê8·î12Æü¡Ë°ÊÍè6½µ¤Ö¤ê¤ÎºÆÅÐ¾ì¤Ç1¿Í2Ìò¡£ÆÃ¤Ë¶»¤Ë¹ï¤à¸ÀÍÕ¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï´î¤Ð¤»¤´¤Ã¤³¡×¤òºÇ½ª½µ¤Ç¤âÂÎ¸½¤·¤¿¡£