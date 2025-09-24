突然の別れが訪れたあと、残された家族を思わぬ方向へ追い込むのは、必ずしも莫大な財産や豪邸ではありません。机の引き出しに眠る1通の封筒。それが過去の出来事を呼び起こし、兄弟や親族の関係を根底から揺さぶることがあります。ある兄弟のケースをみていきましょう。

穏やかな老後の計画を打ち砕いた、1通の封筒

都内の中堅企業で働く青山健二さん（55歳・仮名）。定年まで5年、いよいよセカンドライフがより具体的に、輪郭を帯びてきました。恐らく、嘱託社員として働き続けることは確定でも、今よりも余裕ができる。今よりも趣味に興じることのできる時間が増えるだろう、たまには妻と2人で旅行にでも……そんなことを想像していましたが、半年前、85歳で父が亡くなったことをきっかけに、その計画はすべて白紙に戻ることになります。

「四十九日も無事に終わったし、少しずつ実家の片づけを始めようか」

週末、健二さんは兄の雄一さん（58歳・仮名）と実家の遺品整理に取り掛かりました。物静かで厳格だった父。その性格を最も色濃く反映している書斎は、ほとんど手つかずのままでした。「父さんの本は専門書ばかりで、どうしたものかな……」と、書斎を片付けていると、机の引き出しから1通の茶封筒を見つけました。宛名はなく、封もされていません。不思議に思い、そっと中を覗くと、震えるような筆跡で書かれた便箋と、2枚の書類が入っていました。

それは、まさしく父の字。

〈雄一へ。お前の事業のため、2,000万円を貸した。これは相続財産から差し引くこと。 父より〉

そして、もう1枚の書類は借用書。そこには、借主として雄一さんの署名と捺印がはっきりと記されていました。日付は10年ほど前のものでした。

「うっ、うそだろ……」

兄が事業で苦労している話は聞いていましたが、父からこれほどの大金を受け取っていたとは初耳でした。そして、それを相続財産から差し引く、という父の明確な意思。健二さんは混乱しつつも、事実を確かめるべく、雄一さんと向き合うことにしました。

健二さんはおそるおそる封筒をテーブルに置きました。 「兄さん、父さんの書斎からこんなものが見つかったんだ。これは、どういうこと？」

封筒の中身に目を通した雄一さんの顔が曇ります。いつもは温厚で、弟思いの優しい兄。しかし、その表情は明らかに狼狽していました。

「……なんだそれは。知らないな。父さんも晩年は少し物忘れがひどかったからな。何かの妄想だろう」

「でも、ここに兄さんのサインと判子がある」

健二さんが借用書を指さして食い下がった、その瞬間でした。雄一さんの表情が、見たこともないような恐ろしいものに変わったのです。

「しつこい！ これは偽物だ！ さてはお前、親父の金をあてにしているんだろ、みっともない！」

雄一さんは大声で怒鳴りつけ、健二さんの胸ぐらを掴むと、力任せに突き飛ばしました。尻もちをついた健二さんが見上げた先には、憎悪に満ちた目で弟を睨みつける、まったく別人のような兄の姿がありました。

この日を境に、兄弟仲は険悪になっていったといいます。

「知らなかった」では済まされない相続の知識

雄一さんは父からの借金を一切認めず、法定相続分通りの遺産分割を主張しました。話し合いは完全に決裂し、兄弟の争いは家庭裁判所での調停へと持ち込まれました。健二さんが夢見た穏やかなセカンドライフは、骨肉の争いの渦へと飲み込まれていったのです。

裁判所の司法統計によると、令和4年度に全国の家庭裁判所へ申し立てられた遺産分割事件の総数は15,379件にのぼります。相続財産をめぐる争いは、もはや決して他人事ではありません。

今回の健二さんのケースのように、特定の相続人が被相続人（亡くなった方）から、事業資金や住宅資金、学費といった「生計の資本として」多額の金銭を受け取っていた場合、それは法的に「特別受益」と見なされる可能性があります。

民法では、相続人間の公平を図るため、この特別受益を相続財産に加算して（これを「持ち戻し」と言います）、各相続人の具体的な取得分を計算するよう定めています（民法903条第1項）。

仮に、健二さんの父の遺産が預貯金3,000万円だったとしましょう。雄一さんが受け取った2,000万円が特別受益と認められれば、相続財産は5,000万円。兄弟2人の法定相続分は2分の1ずつなので、それぞれに2,500万円ですが、雄一さんは既に2,000万円を受け取っているため、今回の相続で受け取れるのは雄一さんは500万円、健二さんは2,500万円。その差は歴然です。

こうした悲劇を防ぐために、最も有効な対策の1つが、法的に有効な「遺言書」を作成しておくことです。特に、公証人が作成に関与する「公正証書遺言」は、形式の不備で無効になるリスクが極めて低く、偽造や変造の心配もありません。

また、生前に金銭のやり取りをする際は、たとえ親子間であっても「贈与契約書」や「金銭消費貸借契約書」を作成しておくことが、後のトラブル回避に繋がります。口約束だけでなく、書面で意思を明確に残すことが、残された家族を守ることに繋がるのです。

〈参考資料〉

e-Gov 法令検索「第九百三条 （特別受益者の相続分）」

法テラス『遺言に関するよくある相談』