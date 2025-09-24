タッチャから限定「リップマスク ゴールドリーフ」登場♡23K金箔の輝き

発酵スキンケアブランド「タッチャ」から、ブランド誕生15周年を記念した特別なアイテムが登場します。人気の「タッチャ キッス リップマスク」に、23Kの金箔を贅沢にあしらった限定カラー「ゴールドリーフ」が数量限定で発売♡日本の美の知恵と職人技が融合した、繊細な輝きをまとったこのリップマスクは、ホリデーシーズンを一層華やかに彩ってくれます。

23K金箔がきらめく特別な限定色

「タッチャ キッス リップマスク ゴールドリーフ」は、日本の職人が手がけた23K金箔を使用。

単品でもリップカラーの上からでも上品な輝きをプラスでき、特別な日の装いに華やかさを添えます。潤いはそのままに、ほんのり色づく繊細なゴールドが唇をふっくら柔らかに整えます。

機能性とデザイン性を兼ね備えた一品

濃密なのにべたつかないテクスチャーは、ブランド独自の美肌発酵成分「HADASEI－3」※1に椿油※2、桃の種由来トウニンエキス※3を配合。

乾燥やゴワつきがちな唇も、潤いを守りなめらかな仕上がりに。帯留めに着想したシグネチャーパッケージは、小さじを収納できる機能性も兼ね備えています。

※1.サッカロミセス／コメ発酵液、チャ葉エキス、オキナワモズクエキス（保湿） ※2.ツバキ種子油（保湿） ※3.モモ種子エキス（コンディショニング）

発売日・価格・取扱店舗をチェック

タッチャ キッス リップマスク ゴールドリーフ



価格：3,630円（税込）



容量：9g

発売日：2025年11月5日（水）数量限定

先行発売：

・@cosme OSAKA：2025年10月1日（水）～

・@cosme TOKYO 1階 特設コーナー：2025年10月29日（水）～11月25日（火）

販売店舗：ISETAN BEAUTY online／@cosme SHOPPING／@cosme OSAKA／@cosme TOKYO 特設コーナー（10/29～11/25）

ブランドの原点である“金箔”を取り入れた「タッチャ キッス リップマスク ゴールドリーフ」は、潤いと華やぎを両立したスペシャルなアイテム。

ホリデーギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりです。数量限定なので、ぜひお早めにチェックしてみてください♪