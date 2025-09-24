¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¡ª¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤¬¥¢¥Õ¥ì¥³¾ìÌÌ¤ÎÀ¼!?¥Í¥Ã¥Èº®Íð¡õÊ¨¤¯¡Ö½é´ü¤ÎÀ¼¤Ë¡×
º£ÅÄÈþºù¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè128ÏÃ¤¬24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿¤¤¤È¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÉð»³¡ÊÁ°¸¶Þæ¡Ë¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤¬¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Äü¤á¤¤ì¤Ê¤¤Éð»³¤Ï¡¢¿ôÆü¸å¤Ë¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¿ó¤Ë¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤¬Èà¤ÎÇ®°Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¿ó¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¿ó¤Ï¼çÂê²Î¤Î²Î»ì¤âÃ´Åö¤·¡¢½ñ¤¾å¤²¤¿²Î»ì¤ò¤Î¤Ö¤Ë¸«¤»¤ë¤È¡¢¤Î¤Ö¤ÎÌÜ¤ËÎÞ¤¬¡£²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤È¤Ï¡Ý¡£
¤½¤·¤Æ2Ç¯¸å¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¡£ºÇ¸å¤Ë¥¢¥Õ¥ì¥³¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ÅÅ´»Ò¤ò±é¤¸¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óÀ¼Í¥¡×¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤¬¡ÖÀ¼¡×¤ÇºÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤«¡¢¥Í¥Ã¥È¤âÈ¿±þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸ÍÉôÍ³»Ò¡ÊÀ¼¡Ë¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¼«¾Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤«¤Ó¤ë¤ó¤ë¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¤À¡Ä¡×¡Ö²þ¤á¤Æ¼çÂê²Î¤Î²Î»ì¤¬»É¤µ¤ê¤¹¤®¤Æµã¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡ÊÀ¼¡Ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤¿Íè¤¿¡×¡Ö¤¨¤Ã½ñ¤Ä¾¤¹¤Î!?¡×¡Ö¤¦¤ª¤ª¡ª¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¡ª¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¤ÎÀ¼¡¢Ã¯¡©¡×¡Ö¤ó¡©º£¤ÎÀ¼Í¥¤µ¤ó¡¢Ã¯¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¸ÍÅÄ·¯¤À¤È¡©¡×¡Ö¤ª¤¤¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤µ¤ó¤Ï¡©¡×¡Ö¸ÍÅÄ¤µ¡Á¤ó¡×¡Ö¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤µ¤óËÜ¿Í½Ð±é¤·¤Æ¤ë¤±¤É¸ÍÉôÍ³»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡Äw¡×¡Ö¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈºÇ½é´ü¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÀ¼¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤µ¤ó¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¼ã¤¤º¢¤ÎÀ¼¤Î´¶¤¸ºÆ¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¤Í¡£¤µ¤¹¤¬¤Ï¥×¥í¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÏÄ«¥É¥é112ºîÌÜ¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢Ì¡²è²È¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡ÊËÜÌ¾¡¦ÌøÀ¥¿ó¡Ë¤µ¤ó¤È¾®¾¾Äª¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÎÈ¾À¸¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢ÀïÁ°¡¢ÀïÃæ¡¢Àï¸å¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£