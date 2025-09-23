SIE、プレステ最新情報番組「State of Play」を9月25日6時より放送！配信時間は35分以上。「PlayStation Studios最新情報」も発表予告
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、動画配信番組「State of Play」を9月25日6時より配信する。配信時間は35分以上。
番組では、界中のソフトウェアメーカー各社による発表や最新情報が紹介される。注目のサードパーティータイトルやインディータイトルの新映像のほか、PlayStation Studiosからの新情報発表もあるという。
また2026年発売予定の新作「Saros」（Housemarque開発）の詳細について、PS5で収録した約5分間のゲームプレイ映像が公開される予定。
【State of Play】- プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) September 23, 2025
日本時間9月25日（木）午前6時から「State of Play」放送決定！
PlayStation Studios™や世界中のソフトウェアメーカー各社による発表や最新情報を、35分以上に及ぶ配信でお届け！
詳しくはこちら⇒ https://t.co/NzgQoux2sF#StateofPlay pic.twitter.com/VVQEVfIHlv
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.