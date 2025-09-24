アフガニスタン人の少年はインディラ・ガンディー国際空港で発見された/Vipin Kumar/Hindustan Times/Getty Images

（ＣＮＮ）アフガニスタンの少年が航空機の着陸装置の格納部に隠れて、アフガニスタンの首都カブールからインドの首都ニューデリーまで密航したことがわかった。インド当局が発表した。

当局によると、少年は１３歳前後とみられ、２１日午前にアフガニスタン・カーム航空の飛行機が着陸した直後、機体近くの滑走路を歩いているところを発見された。インド中央産業保安部隊（ＣＩＳＦ）が声明で明らかにした。

事情聴取の結果、少年はアフガニスタン北部クンドゥズ州の出身で、機体の「後部中央の車輪格納部」に身を潜めていたことが判明した。ＣＩＳＦによると、隠れていた場所からは小型の赤いスピーカーも見つかった。少年は同日中にアフガニスタンへ送還された。

カブールとデリーの距離は約１０００キロで、飛行時間は約１時間半だった。

航空機の車輪格納部に身を隠す行為は密航者の手口として最も一般的だが、極めて危険とされる。米連邦航空局（ＦＡＡ）は２０１９年、航空機での密航を試みた人の７７％以上が死亡したと発表した。

着陸装置が引き込まれる際に、格納のための空間が限られているため、密航者は押しつぶされてしまうことがある。多くの航空機では、その空間は自動車のトランクよりも狭い。

高度が上がるにつれて状況はさらに悪化する。酸素レベルが著しく低下し、意識を保つのが困難になる。外気温が急激に下がることもあり、密航者は凍傷や低体温症の危険にさらされるという。