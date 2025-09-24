日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2963（-1.0　-0.03%）
ホンダ　1668（+6.5　+0.39%）
三菱ＵＦＪ　2364（-5　-0.21%）
みずほＦＧ　4976（+44　+0.89%）
三井住友ＦＧ　4174（-13　-0.31%）
東京海上　6290（+16　+0.26%）
ＮＴＴ　158（-0.2　-0.13%）
ＫＤＤＩ　2432（-3　-0.12%）
ソフトバンク　226（+0.1　+0.04%）
伊藤忠　8727（-8　-0.09%）
三菱商　3598（-2　-0.06%）
三井物　3792（+18　+0.48%）
武田　4448（-9　-0.20%）
第一三共　3436（-6　-0.17%）
信越化　4701（-13　-0.28%）
日立　3863（+16　+0.42%）
ソニーＧ　4394（+4　+0.09%）
三菱電　3800（+7　+0.18%）
ダイキン　17099（-141　-0.82%）
三菱重　3715（+33　+0.90%）
村田製　2820（+14　+0.50%）
東エレク　26747（+147　+0.55%）
ＨＯＹＡ　21092（+122　+0.58%）
ＪＴ　4761（-3　-0.06%）
セブン＆アイ　1998（+4　+0.20%）
ファストリ　46424（-176　-0.38%）
リクルート　7907（-64　-0.80%）
任天堂　12728（+33　+0.26%）
ソフトバンクＧ　18198（+268　+1.49%）
キーエンス（普通株）　56849（+849　+1.52%）