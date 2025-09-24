日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2963（-1.0 -0.03%）
ホンダ 1668（+6.5 +0.39%）
三菱ＵＦＪ 2364（-5 -0.21%）
みずほＦＧ 4976（+44 +0.89%）
三井住友ＦＧ 4174（-13 -0.31%）
東京海上 6290（+16 +0.26%）
ＮＴＴ 158（-0.2 -0.13%）
ＫＤＤＩ 2432（-3 -0.12%）
ソフトバンク 226（+0.1 +0.04%）
伊藤忠 8727（-8 -0.09%）
三菱商 3598（-2 -0.06%）
三井物 3792（+18 +0.48%）
武田 4448（-9 -0.20%）
第一三共 3436（-6 -0.17%）
信越化 4701（-13 -0.28%）
日立 3863（+16 +0.42%）
ソニーＧ 4394（+4 +0.09%）
三菱電 3800（+7 +0.18%）
ダイキン 17099（-141 -0.82%）
三菱重 3715（+33 +0.90%）
村田製 2820（+14 +0.50%）
東エレク 26747（+147 +0.55%）
ＨＯＹＡ 21092（+122 +0.58%）
ＪＴ 4761（-3 -0.06%）
セブン＆アイ 1998（+4 +0.20%）
ファストリ 46424（-176 -0.38%）
リクルート 7907（-64 -0.80%）
任天堂 12728（+33 +0.26%）
ソフトバンクＧ 18198（+268 +1.49%）
キーエンス（普通株） 56849（+849 +1.52%）
