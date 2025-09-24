【本日の見通し】次の方向性を探る展開が続く
ドル円は１４７円台での推移。先週米FOMC直後の下げから一転して上昇、週明け月曜日東京午前に高値を更新する動きを見せたものの、同日海外市場で１４７円台に落とすと、昨日は１４７円台推移が続いた。１４７円５０銭割れでは買いが出る一方、１４８円にも戻り切れないという展開で、上下に動きにくくなっている。
先週の日米による金融政策会合を経て、今週はやや材料不足感があり、市場は様子見ムード。動きのきっかけ待ちといったところ。それまでは１４７円台を中心とした推移が見込まれる。
ユーロドルは１．１８台にしっかり乗せてきており、流れは上方向。ただ、１．１９００が遠いという印象で、１．１７台後半での買い意欲を確認しながらの展開か。ポンドの財政赤字懸念なども重石。ポンドドルは１．３５台前半推移。対欧州通貨でのドル安が支えも、１１月の予算案発表をにらみつつ、英財政赤字懸念が広がる展開で、上値追いにはかなり慎重。
ユーロ円は１７４円台を中心とした推移か。対ドルでのユーロの堅調さが支えも、上値を積極的に追うほどの勢いがない。ポンド円は１９９円台推移。対ドル同様に英財政赤字懸念が重石となっており、２００円回復に慎重な動きが見られる。
MINKABUPRESS 山岡
