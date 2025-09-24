◆全日本プロレス「ジャイアントドリーム２０２５」（２３日、アリーナ立川立飛）観衆１７５０

全日本プロレスは２３日、東京・立川立飛アリーナで秋のビッグマッチ「ジャイアントドリーム２０２５」を開催した。

第４試合で元世界タッグ王者の青柳優馬、野村直矢が元「ＥＬＰＩＤＡ」安齊勇馬、本田竜輝と対戦した。

４選手の技が交錯するスピード感あふれる目まぐるしい攻防は、青柳優がロックスターバスターからＴＨＥ ＦＯＯＬで安齊をフォールした。

試合後、青柳優は野村へ「もう“ノムヤギ”という思い出に浸るのはやめましょう。俺はこれからの全日本プロレスのことを考えて、ある一つの決断に至りました。本田…じゃなくて、安齊勇馬！ どうだ、不本意だと思うが、俺は安齊勇馬となら、強くて、カッコいい“最強タッグ”になると思っています。だまされたと思って俺と組んでみないか、安齊勇馬？」と安齊へ共闘を呼びかけた。

まさかの呼びかけに安齊は「俺、去年もこの場所でアンタに負けてるんですよ。そのときも握手なんかしなかったじゃないですか。ただ、青柳さんとのタッグ、メチャクチャ面白そうなので、だまされたと思って付いていきます。よろしくお願いします」と受諾した。

優馬と安齊の合体劇で取り残された本田がマイクを持つとこちらも置き去りにされた野村へ「全本プロレスにオマエが戻ってきたときから、プロレスが一番熱い男だっていうのは俺は知ってんだよ。おい、野村直矢。青柳と安齊、あんな形になってしまったけど、本田竜輝と野村直矢が組めば、あの２人を全然超すんじゃないか？ 正直言ってまだ分からないけど、俺とオマエなら最強タッグだって優勝できる気がする。頼む、この俺と組んでくれ！」と共闘を要求。これに野村は「本田、オマエとのタッグが一番しっくり来ると思っていた。いっしょに組もう！」と受諾。立川で「青柳優馬＆安齊勇馬」。「野村直矢＆本田竜輝」の２つの新たなタッグが誕生した。

バックステージで両タッグは、年末の世界最強タッグ（１１月２２日、後楽園ホール開幕）への参戦へ意欲。王道マットのタッグ戦線が目が離せない展開に突入した。

◆９・２３立川立飛大会全成績

▼第１試合 ８人タッグマッチ ２０分１本勝負

芦野祥太郎、デイビーボーイ・スミスＪｒ．、○吉岡世起、阿部史典（７分１４秒 バズソーキック→片エビ固め）綾部蓮、ライジングＨＡＹＡＴＯ、井上凌、小藤将太●

▼ＧＡＯＲＡ ＴＶチャンピオンシップ バトルロイヤル 時間無制限

○挑戦者・黒潮ＴＯＫＹＯジャパン（１５分０１秒 オーバーザトップロープ）王者・他花師●

【退場順】愛澤Ｎｏ．１、菊タロー、セニョール斉藤、羆嵐、立花誠吾、”ミスター斉藤”土井成樹、大森北斗

※タイトルマッチはバトルロイヤル形式。試合は全９選手が揃った状態で戦い、最後の１人となった時点で決着。ピンフォール、ギブアップ、ＫＯ、オーバーザトップロープ、反則（５カウント）で失格となる。

▼第３試合 ＴＨＥ プロレス ２０２５ シングルマッチ ３０分１本勝負

○関本大介（１１分１２秒 ラリアット→片エビ固め）田村男児●

▼第４試合 タッグマッチ ３０分１本勝負

○青柳優馬、野村直矢（１７分３０秒 ＴＨＥ ＦＯＯＬ→エビ固め）安齊勇馬●、本田竜輝

▼世界ジュニアヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

○王者・青柳亮生（１７分２０秒 ファイアーバードスプラッシュ→片エビ固め）挑戦者・ＭＵＳＡＳＨＩ●

▼世界タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

挑戦者組・○ザイオン、オデッセイ（１７分０６秒 ダイビングヘッドバッド→片エビ固め）王者組・鈴木秀樹●、真霜拳號

▼メインイベント 三冠ヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

○挑戦者・宮原健斗（２２分５７秒 シャットダウンスープレックスホールド）王者・斉藤ジュン●