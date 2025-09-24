東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値147.64　高値147.93　安値147.46

148.36　ハイブレイク
148.15　抵抗2
147.89　抵抗1
147.68　ピボット
147.42　支持1
147.21　支持2
146.95　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1815　高値1.1820　安値1.1780

1.1870　ハイブレイク
1.1845　抵抗2
1.1830　抵抗1
1.1805　ピボット
1.1790　支持1
1.1765　支持2
1.1750　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3526　高値1.3537　安値1.3487

1.3596　ハイブレイク
1.3567　抵抗2
1.3546　抵抗1
1.3517　ピボット
1.3496　支持1
1.3467　支持2
1.3446　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7914　高値0.7934　安値0.7910

0.7953　ハイブレイク
0.7943　抵抗2
0.7929　抵抗1
0.7919　ピボット
0.7905　支持1
0.7895　支持2
0.7881　ローブレイク