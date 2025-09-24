東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値147.64 高値147.93 安値147.46
148.36 ハイブレイク
148.15 抵抗2
147.89 抵抗1
147.68 ピボット
147.42 支持1
147.21 支持2
146.95 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1815 高値1.1820 安値1.1780
1.1870 ハイブレイク
1.1845 抵抗2
1.1830 抵抗1
1.1805 ピボット
1.1790 支持1
1.1765 支持2
1.1750 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3526 高値1.3537 安値1.3487
1.3596 ハイブレイク
1.3567 抵抗2
1.3546 抵抗1
1.3517 ピボット
1.3496 支持1
1.3467 支持2
1.3446 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7914 高値0.7934 安値0.7910
0.7953 ハイブレイク
0.7943 抵抗2
0.7929 抵抗1
0.7919 ピボット
0.7905 支持1
0.7895 支持2
0.7881 ローブレイク
