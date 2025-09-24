【Eggs ′n Things】栗好き必見！秋限定の栗たっぷりメニューで秋をたのしんじゃお

カフェメニューから本格的なアメリカンメニューなどが楽しめるEggs 'n Things（エッグスンシングス）は、2025年9月24日から10月22日まで、「モンブランパンケーキ」と「マロン ロコ・モコ」を国内のEggs 'n ThingsとEggs 'n Things Coffee全店舗で販売します。

栗の香りが広がるマロンティーラテも要チェック

栗をたっぷり使ったパンケーキとロコ・モコ、そしてドリンクも秋限定で登場します。

ラインアップは以下の通り。

●モンブランパンケーキ

毎年人気のモンブランパンケーキ。秋の味覚・栗を使い、酸味のあるフルーツソースを重ね、濃厚なマロンクリームでふんわり包んだ一品です。

イートインの価格は2365円。

テイクアウトの価格は1620円。

●マロン ロコ・モコ

100％ビーフパティを使った「ロコ・モコ」が秋仕様に。栗の香り豊かな特製グレイビーソースで、季節感たっぷりに仕上がっています。

イートインの価格は1738円。

テイクアウトの価格は1706円。

●マロンティーラテ [Hot or Iced]

ローストした栗の風味がふわっと広がるティーラテです。

イートインの価格は825円

テイクアウトの価格は810円。

詳細は公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部