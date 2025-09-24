10月12日よりABCテレビ・テレビ朝日系で放送がスタートする、葵わかなと神尾楓珠のW主演ドラマ『すべての恋が終わるとしても』の追加キャストとして、久保田磨希、三戸なつめ、水橋研二、第1話のゲストキャストとして、カベポスター、浜中文一の出演が発表された。

本作は、切ない恋のエピソードが140字で様々に綴られた冬野夜空による同名の超短編集を原作に、高校の卒業式に付き合いはじめた同級生の男女と彼らを取り巻く人物たちも含めた8人の男女が織り成す、“忘れられない恋”をテーマにしたラブストーリー。原作の全3巻に収録された146のエピソードから、8つのエピソードをモチーフとして抽出し、連続ドラマ化する。

新たに出演が発表された久保田が演じるのは、葵演じる羽沢由宇が社会人になった後に出会う、職場の上司・戸田由紀恵。戸田と一緒に働くコピーライターの渡辺里香役を三戸、数年前に妻を亡くしてから男手一つで由宇を支えてきた、穏やかながらも芯がある父・羽沢洋介役を三戸なつめ、水橋がそれぞれ演じる。

第1話のゲストキャストに決まったカベポスターは、本作でドラマ初出演を果たす。永見大吾は由宇の通う美術大学の講師、浜田順平は同じ大学の就職支援課の職員をそれぞれ演じる。同じく第1話にゲスト出演する浜中は、由宇のアルバイト先の店長役を担当。美大の課題に追われながらもアルバイトにも一生懸命な由宇を心配してくれる、関西弁の優しいキャラクターだ。

また、葵演じる由宇、神尾演じる真央、そして同級生たちとの卒業式オフショットも公開。高校の仲良しメンバーは、真央の親友で藤原丈一郎演じる西颯を筆頭に、由宇の親友・小川朱音役を浅川梨奈が、ムードメーカーの“まっつん”こと松田大輝を鈴木康介が、由宇を優しく見守る河本夏香を冨山ゆりが演じる。さらに、浅川演じる朱音と、鈴木演じるまっつんは、ショートドラマ『すべての恋が終わるとしても』にも出演する。

なおTVerでは、葵と神尾のほか、藤原、本田望結、山下幸輝、大塚萌香、白洲迅、市川由衣らメインキャストが、それぞれの役柄とドラマの見どころポイントを語った動画が限定配信中だ。

さらに、10月12日に放送される第1話の場面写真も公開。都立高校に通う羽沢由宇（葵わかな）はある日、校舎の壁一面に無心でチョーク画を描く大崎真央（神尾楓珠）に出会う。真央が描く絵に、真剣な眼差しに、そして惜しげもなくその絵をホースで洗い流し、屈託のない笑顔を浮かべる真央のすべてに、由宇は「運命の恋」を信じるほど、心を奪われる。

真央の影響で絵を描き始めた由宇は、その楽しさを知り、努力家の一面を発揮してメキメキと上達。好きなことに打ち込み世界を広げていく由宇は、真央にとってもいつしか特別な存在となる。やがて迎えた卒業式の日、ようやくお互いの気持ちを伝え合った二人は晴れて恋人同士になるが、由宇は神戸の美大への進学が決まっていた。そばにいられないことに不安を感じつつも、真央のある言葉に背中を押され、由宇は新しい生活に一歩を踏み出す。

神戸と東京の遠距離恋愛中の二人が会えるのは、2カ月に一度。由宇は寂しさを抱えながらも、真央の愛に支えられ、いつかアートカフェを開くという真央の夢に自分の未来を重ねることで、一人暮らしの日々を乗り越えていく。しかし3年後、就職活動と卒業制作に追われ、会う頻度が減ってしまったことに限界を感じた由宇は、真央のそばにいたいがあまり、ある選択をしてしまい……。

そんな二人の知らない時間と場所で、真央の幼なじみの西颯（藤原丈一郎）と真央の妹の大崎莉津（本田望結）、由宇と真央の母校に通う高校生の蒼（山下幸輝）と沙知（大塚萌香）、仕事で忙しい日々を送る野北駿太郎（白洲迅）と宮内郁子（市川由衣）の人生が絡み合い、それぞれの運命の針が動き始めていた……。

