２３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円６４銭前後と前日と比べて１０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７４円４５銭前後と同１０銭弱のユーロ高・円安だった。



この日に米Ｓ＆Ｐグローバルが発表した９月の米購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値は、総合が５３．６と前月に比べて１．０ポイント低下し、３カ月ぶりの低水準となった。また、リッチモンド連銀が同日発表した９月の製造業景況指数がマイナス１７と前月のマイナス７から悪化したこともあり、米経済の減速を意識したドル売りに押されるかたちでドル円相場は一時１４７円４６銭まで軟化した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が講演で追加利下げに慎重な姿勢を示したことがドルの下支えとなったが、米長期金利の低下が重荷となり戻りは限定的だった。一方、９月のユーロ圏ＰＭＩ速報値で総合指数が５１．２と８月から小幅に上昇したことなどを背景にユーロは堅調に推移した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１８１５ドル前後と前日に比べて０．００１０ドル強のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS