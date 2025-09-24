

NHKの連続テレビ小説「あんぱん」が、放送回を重ねるごとに注目を集めているようだ。漫画家のやなせたかしと妻の暢（のぶ）をモデルにした物語である。やなせたかしといえば、子どもたちに人気の「アンパンマン」の作者として知られているが、ブレイクしたのは69歳のとき。30代でマンガ家デビューを果たして以来、長く不遇の時代を経験している。遅咲きだったやなせたかしは、いかにして飛躍したのか。『大器晩成列伝 遅咲きの人生には共通点があった！』の著者で偉人研究家の真山知幸氏が解説する。

陰鬱なムードのなかアニメ化が実現する

絵本がついに発刊されたものの、反響が芳しくなかった『あんぱんまん』。だが、ミュージカルになったり、子ども達の間で徐々に人気になったりと、大ブレイクに向けて小さな兆しは現れていた。

「高く飛ぶためには、おもいっきり低くかがむ必要があるのです」

そんな言葉を言ったのは、ノーベル生理学・医学賞を受賞した医学者の山中伸弥だが、アンパンマンの場合は、テレビアニメ化されたことで人気に火がつき、大きく飛躍することになる。

やなせのもとにアンパンマンのテレビ化が持ちかけられたのは、昭和59（1984）年から昭和63（1988）年にかけてのことだが、さすがそこは不人気のアンパンマンである。全く順調ではなく、NHKの話はキャンセルになり、日本テレビのほうも当初は反対が強く、話が進まなかった。

しかし、日本テレビのプロデューサー・武井英彦は諦めることなく、何度でも企画を提出。武井は、自身の息子が通う幼稚園で『あんぱんまん』の絵本だけ、手垢にまみれてボロボロだったことから、教師たちに理由を聞いたことがあった。答えは「子どもたちがとにかくたくさん読むから」というものだったという。

個人的な体験に裏打ちされているだけに、武井には確信があったのだろう。やがて、その粘りが実を結んで、昭和63（1988）年10月にアンパンマンのアニメ放映が決定した。

しかし、ちょうど昭和天皇が吐血して重体に陥るという状況下だったため、華々しいスタートとはいいがたかったようだ。やなせはこう振り返っている。

「昭和天皇の御病状はますます悪く、マスコミは派手派手しい番組、イベントを自粛し、新番組スタートの恒例になっているパーティも催し物も何もなかった」

しかも、月曜日の午後5時から、という時間帯で関東4局のみという条件も、制作陣に重くのしかかったらしい。やなせに期待させまいとしたのか、企画実現に意欲を燃やした武井プロデューサーからは、こんなことを言われたという。

「これは従来、何をやっても2パーセントしかいかないという時間帯ですから期待しないで下さい」

暗雲が漂うなか、企画会議では「1年は続けたい」という弱気な目標が立てられたという。

農協への配慮からうまれた「おむすびまん」

何とも陰鬱な空気の中でスタートした「アンパンマン」のアニメだったが、いきなり視聴率7％と、この時間帯としては好調な滑り出しをみせた。それからも時には10％を超えるという健闘ぶりをみせて、周囲を驚かせている。

やなせ自身も、まさかアンパンマンをはじめとしたキャラクターたちが、ブラウン管でこれほど活躍するとは思わなかっただろう。

現在、アンパンマンのキャラクターは2300以上ともいわれているが、テレビアニメ化されるまでに主要なキャラは誕生していた。ミュージカルをきっかけに生まれた『ばいきんまん』もその一人だが（前回記事参照）、ほかにも意外な誕生秘話を持つキャラクターがいる。

やなせがマンガを描かなくなり、絵本作家としてアンパンマンの物語を書くのが、仕事の大半になった頃のこと。やなせはパンばかり描いていると、読んだ子どもたちが米から離れてしまうのではないか、という危惧を抱く。そこから新たなキャラを誕生させたと、やなせは次のように語っている。

「これでは農協に悪いと思った。 たかが絵本ぐらいでそんなに影響のあるはずはないが、パンだけでは不公平と思って和食の方のファスト・フード、『おむすびまん』をつくった」

農協への配慮から、新しいキャラを作り出してしまうところに、やなせの異能ぶりを感じずにはいられない。

やなせが抱えていた大きな不安

アニメの放送から5カ月後の平成元（1989）年3月には、アンパンマンは文化庁の優秀番組賞を受賞。全国放送へと進出すると、スポンサーはつくし、絵本は何度も重版がかかるしで、アンパンマンブームが巻き起こる。長く不人気だった「アンパンマン」を諦めないでよかったと、やなせは心底思ったことだろう。

ブレイクしたときのことを、やなせはこんなふうに振り返っている。

「ぼくは既に70歳になっていた。子供の頃には想像もできなかったような年齢になった。この年になってはじめて、いくらか陽のあたる場所に登場したので気恥かしい」

平成2（1990）年6月27日には、日本漫画家協会大賞を受賞した、やなせたかし。周囲からすれば順風満帆そのものに見えたことだろう。

しかし、この頃のやなせは、常に一つの大きな不安を抱えていた。それは妻の体調である。ちょうどアンパンマンのアニメ化が進められていた頃のことだ。やなせは医師から、こんなことを告げられる。

「お気の毒ですが、奥様の生命は長くもってあと3カ月です」

病名は乳がん。肝臓にも転移していた。

（つづく）



