卓球金メダリスト・水谷隼も興味津々…ゲーミングPC「ガレリア」より5つの新ラインアップがお披露目
パソコンの製造および販売事業を行うサードウェーブは、ゲーミングPCブランド「GALLERIA(ガレリア)」の新たな戦略および、新製品を紹介する「GALLERIA新戦略・新製品発表会」を2025年9月18日に開催。
【写真を見る】コンセプトの異なる5つの「GALLERIA」新製品が公開
今後、順次発売予定の5つのラインアップ(4つの新シリーズと1カテゴリー)が発表されたほか、イベントの後半には元卓球日本代表の金メダリスト・水谷隼さんをはじめとした大勢のゲスト陣が登壇。「GALLERIA」新製品に期待するポイントなどを語り、発表会を盛り上げた。
■コンセプトの異なる5つのラインアップを発表
まずはサードウェーブ 取締役社長執行役員兼COOの永井正樹さんが登壇。「GALLERIA」のこれまでの歩みと、「THE OTHER REAL 踏み出せ、その場所へ」という新スローガンが発表された。
続けて、取締役上席執行役員の西村祐さんより、新製品のアンベールが行われ、「S」「X」「F」「E」というコンセプトの異なる4シリーズと、特別生産モデル群「GSL」が公開された。各製品の概要は以下の通り。
■Sシリーズ
性能・造形美、すべてを極めたフラッグシップ。ブランド内で最上位に位置づけられ、あらゆるハイエンドパーツの搭載に対応。優れた冷却性能によって、その実力を最大限に引き出すことができる。LEDを搭載したモデルと、LED非搭載で静音設計に注力したモデルの2バージョンが発売予定。
■Xシリーズ
ブランド立ち上げ当初から積み重ねてきた信頼と実績を受け継ぎながら、冷却性能・メンテナンス性・用途分離といった現代的な要件に応えることで、ゲーミングもクリエイターもカバーする、新たなスタンダードとなるシリーズ。工具不要のクイックケアシステムが採用されており、メンテナンス性も高い。
■Fシリーズ
「GALLERIA」初のピラーレスデザインを採用し、PC内部が見えるようになっているのが特徴。LEDカラーを切り替えられる物理スイッチを備え、光の演出を自由にカスタマイズすることも可能。美観を追求した構成・ラインナップで、内部パーツまで色を統一した“カラーリングモデル”もリリースされる。
■Eシリーズ
コンパクトでありながら高いパフォーマンスを発揮する先進的なシリーズ。リビングなど生活スペースでの使用を想定し、インテリアとの調和を目指したモデルになるそうで、現時点のデザインは仮のもの。2026年発売予定。
■GSL(GALLERIA Special Line)
協業パートナーと創り上げる特別生産モデル。“GSL”は、パートナーシップによって限定的にブランディング＆マーケティングを行い、スペシャルリクエストに基づいて製造されるモデル群の総称になる。生産期間や販売期間が限定的であったり、そのモデル固有の特典がつく場合もある…とのこと。
■元卓球日本代表・水谷隼さんも「GALLERIA」を絶賛
新製品の発表後は、主要半導体メーカーやゲーム・エンタメ企業など、サードウェーブと縁が深い16の企業の代表者が登壇し、祝辞の言葉を述べる流れに。
■登壇者一覧
Advanced Micro Devices(AMD) Senior Director, Component Channel, Asia Pacific & Japan・Ryan Simさん
インテル 代表取締役社長・大野誠さん
日本マイクロソフト 業務執行役員 Windows & デバイス事業本部 コンシューマチャネル事業部 営業統括本部 統括本部長・中村俊介さん
エヌビディア 日本代表 兼 米国本社副社長・大崎真孝さん
Brave group 取締役執行役員 社長室室長・野口圭登さん
楽天グループ eスポーツ&MCN事業部 マネージャー・川畠佑幾さん
バーチャルエンターテイメント 取締役・山本瑶司さん
Crazy Raccoon オーナー・郄野大知さん
Fennel 代表取締役社長・高島稜さん
REJECT 代表取締役・甲山翔也さん
バンダイナムコエンターテインメント SAOゲーム総合プロデューサー/SYNDUALITY Echo of Adaプロデューサー・二見鷹介さん
カプコン 企画戦略統括 新規事業開発部 新規事業開発室 室長・小林信彦さん
エレクトロニック・アーツ Japan Publishing, General Manager・野口ショーンさん
セガ ジャパンアジアパブリッシング事業本部 マーケティング本部 メディアプランニング部 部長・甲斐田輝之さん
ピクシブ Pixiv Division/アドプラットフォームSection/ソリューションセールスUnit・大桃千佳子さん
ワコム クリエイティブ・ビジネス・ユニット JPAPマーケティング プロダクトマーケティングマネージャー・小幡幸結さん
さらにその後には、自身もゲーマーであり、「GALLERIA」のPCでゲームプレイを楽しんでいるという水谷隼さんが、特別ゲストとしてステージに登壇。
「3年ほど前にゲーミングPCが欲しくなって。Xでフォロワーさんに“どんなPCがおすすめですか？”と相談したところ、大勢の方から『GALLERIA』のPCをおすすめされて。実際に調べたところ、スペックも申し分なく、これならストレスなくゲームを楽しめるな…と思い、購入させていただきました」とのことで、それ以降、ほぼ毎日、「GALLERIA」のPCで『Apex Legends』を楽しんでいるという。
またMCより、「発売後は各製品を提供させてただきます」と提案されると、大喜びの様子で、「うちは妻も娘も『Apex Legends』をやっているので、それぞれ最新の『GALLERIA』シリーズで練習して。そうして腕を磨いて、家族でチームを組んで大会に出場します！」と話し、会場を沸かせた。
取材・文＝ソムタム田井
