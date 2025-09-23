心房細動の治療法とは？メディカルドック監修医が解説します。

監修医師：

小鷹 悠二（おだかクリニック）

福島県立医科大学医学部卒業 / 専門は循環器内科 / 2009/4月～2013/3月宮城厚生協会坂総合病院 / 2013/4月～2017/3月東北大学病院循環器内科・同大学院医員 / 2017/4月～2018/5月仙台オープン病院循環器内科医長 / 2018/5月～おだかクリニック副院長 / 診療所での外来業務に加え、産業医、学校医としての業務も行っている。

「心房細動」とは？

心臓は４つの部屋に分かれており、上の部屋が心房、下の部屋が心室と呼ばれ、それぞれ左右に１つずつあります。

心房細動は、心房内に異常な電気刺激が発生してしまうことで生じ、本来であれば、規則的に血液を送り出すように縮んだり広がる動きをする心房が、小刻みに震えるような不規則な動きをするようになってしまいます。

それに伴い心室も不規則な動きをするようになり、脈のリズムがでたらめになってしまいます。脈が速くなることも多く、動悸や息切れなどの症状を生じることもあります。

また、心房が痙攣したような状態になることで血液の流れが滞ってしまい、心臓の中に血栓ができ、脳梗塞などの重大な病気の原因となることもあります。

心房細動の治療法

心房細動の治療は薬物療法やカテーテル治療があります。

それぞれの治療方法について、詳しく説明していきます。

薬物治療

薬物治療としては大きく分けて以下のようなものがあります。

・血栓をできにくくする治療：

心房細動で最も怖いのが、血栓による脳梗塞です。そのため、年齢や合併症（高血圧、心不全、脳梗塞の病歴、糖尿病など）に応じて、血栓リスクが高いと判断した場合には血栓をできにくくする抗凝固療法が必要となります。一昔前はワーファリンという薬がメインでしたが、近年では直接阻害型経口抗凝固薬（DOAC）という薬剤が主に使用されるようになっています。

・脈の速さのコントロール：

心房細動では頻脈となることが多いため、脈が速くなりすぎないようにする治療を行うことがあります。β遮断薬やジゴキシン製剤、カルシウム拮抗薬などの薬が主に使用されます。

・不整脈を止める治療

心房細動そのものを止めて、脈のリズムを正常に戻す、抗不整脈薬を使用することがあります。

カテーテルアブレーション治療

心房細動は、左心房に流入する肺静脈から異常な電気刺激が発生することが多いため、その異常な電気の通り道を焼却する、カテーテルアブレーション治療を行うことがあります。

最近では冷凍バルーンを使用する方法やレーザーを使用する方法などさまざまな手法が開発されており、病状に応じて適切な方法が選択されます。

ただし、発症後長い時間が経過している場合、心房が大きく拡大している場合、背中の変形などであおむけの姿勢が保てない場合などでは、アブレーション治療の適応とならないこともあります。

電気的除細動

心房細動によって心臓に大きな負荷がかかり、重症な心不全状態となっている場合、呼吸や血液の循環に支障が出ている場合には電気ショックで脈を元に戻す治療を行うこともあります。

「心房細動の自覚症状」についてよくある質問

ここまで心房細動の自覚症状などを紹介しました。ここでは「心房細動の自覚症状」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

心房細動に気づく方法を教えてください。

小鷹 悠二 医師

多くの場合では動悸などの症状を伴うことが多いため、症状がある際にはまず自分で脈を確認することが大切です。

手首の脈を確認し、以下の2点をチェックしてみましょう。

①脈の速さは1分間でどのくらいか

②脈のリズムは規則的か、不規則か

脈の速さが1分間で100回を超える状態が安静時に突然出現する、脈のリズムが一定ではない、という場合には心房細動などの不整脈の可能性があるため、速やかに受診を検討する必要があります。

編集部まとめ

心房細動は高齢化が進んだ現代では、非常にありふれた不整脈の一つとなっています。

心房細動は脳梗塞などの大きなリスクであり、もし脳梗塞を起こすと重度の麻痺症状が後遺症として残ってしまうことや、ひどいと命に関わることもある、恐ろしい病気です。

もし突然の動悸、脈の乱れが出現した場合には、安易に放置せず、速やかに循環器科の病院を受診することが大切です。

心房細動に気がつくことは、脳梗塞や心不全を予防する第一歩となります。上記のような症状が出現した際には速やかに医療機関を受診してください。

参考文献

