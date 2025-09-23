夜中に何度も目が覚める…「夜間頻尿」の原因と特徴について【医師解説】

夜間頻尿とは、眠っている間に2回以上排尿のために起きる状態を指し、ご高齢の方を中心に多くの人が悩んでいる症状です。膀胱容量の減少など泌尿器系の問題だけでなく、睡眠障害や薬の影響、生活習慣など複数の要因が関係しています。なぜ夜間頻尿が起きるのか、その主な原因について永田先生に解説していただきました。

永田 卓士（成増まちかど泌尿器科）

熊本大学医学部卒業。その後、熊本赤十字病院、日本赤十字社医療センター、東芝病院（現・東京品川病院）泌尿器科、埼玉社会保険病院（現・埼玉メディカルセンター）泌尿器科、東京都健康長寿医療センター泌尿器科、国立長寿医療研究センター泌尿器科などで経験を積む。2024年、東京都板橋区に「成増まちかど泌尿器科」を開院。

編集部

まず、夜間頻尿について教えてください。

永田先生

夜間頻尿とは、夜眠っているとき、2回以上排尿のために起きなければならない状態のことです。加齢が進むほど夜間頻尿のリスクが高くなり、高齢化が進む現代においては、非常に多くの人が夜間頻尿で悩んでいます。

編集部

なぜ、夜間頻尿が起きるのですか？

永田先生

夜間頻尿の原因にはいくつかあり、その1つに「膀胱容量が減少する」ということがあります。膀胱容量が減少すると、わずかな量しか膀胱に溜めることができなくなり、頻繁に尿意を感じるようになります。

編集部

なぜ、膀胱容量が減少するのですか？

永田先生

減少の原因としては、「過活動膀胱」や「前立腺肥大症」が考えられます。過活動膀胱とは加齢などを原因とし、膀胱がわずかな刺激でも過敏に反応してしまう症状を指します。他方、前立腺肥大症とは男性特有の疾患で、前立腺という臓器が肥大することで尿道が圧迫され、膀胱にも負担がかかり、膀胱機能が衰えることを言います。

編集部

そのほか、夜間頻尿の原因にはどのようなものがありますか？

永田先生

眠りが浅くてすぐに目が覚めてしまう「睡眠障害」が原因となることもあります。そのほか、「内服薬や疾患の影響」「寝る前に水分を過剰摂取している」なども夜間頻尿の原因として考えられます。

