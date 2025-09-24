ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにてセール「アソビの秋セール」を開催している。期間は9月24日23時59分まで。

本セールでは、アクションRPG「FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション」が40%オフの5,940円、「龍が如く８ デラックス・エディション」が60%オフの4,312円になるなど、各タイトル本編とデジタルコンテンツをセットにしたエディションが多数ラインナップ。続編の発売を控える「Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT」や「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered」なども、期間中、特別価格で販売される。

なお、一部タイトルはセール期間が異なる場合がある。詳細は各タイトルの商品ページで確認してほしい。

□PS Store「アソビの秋セール」のページ

対象タイトル紹介（一部）

「FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション」

価格：9,900円→5,940円（40%オフ）

□PS Store「FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション」のページ

「龍が如く８ デラックス・エディション PS4 & PS5」

価格：10,780円→4,312円（60%オフ）

□PS Store「龍が如く８ デラックス・エディション PS4 & PS5」のページ

「Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT」

価格：8,690円→4,345円（50%オフ）

□PS Store「Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT」のページ

「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - Deluxe Edition」

価格：7,980円→6,384円（20%オフ）

□PS Store「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - Deluxe Edition」のページ