PS Storeにて開催中の「アソビの秋セール」が本日9月24日まで「FF16」や「龍が如く8」ゲーム本編にDLCが付いたエディションなどがお買い得
【PS Store：アソビの秋セール】 開催期間：9月24日23時59分まで
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにてセール「アソビの秋セール」を開催している。期間は9月24日23時59分まで。
本セールでは、アクションRPG「FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション」が40%オフの5,940円、「龍が如く８ デラックス・エディション」が60%オフの4,312円になるなど、各タイトル本編とデジタルコンテンツをセットにしたエディションが多数ラインナップ。続編の発売を控える「Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT」や「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered」なども、期間中、特別価格で販売される。
なお、一部タイトルはセール期間が異なる場合がある。詳細は各タイトルの商品ページで確認してほしい。
対象タイトル紹介（一部）
「FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション」
価格：9,900円→5,940円（40%オフ）
「龍が如く８ デラックス・エディション PS4 & PS5」
価格：10,780円→4,312円（60%オフ）
「Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT」
価格：8,690円→4,345円（50%オフ）
「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - Deluxe Edition」
価格：7,980円→6,384円（20%オフ）
