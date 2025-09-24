米津玄師と宇多田ヒカルがMV初共演！劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディング・テーマ「JANE DOE」MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

米津玄師と宇多田ヒカルによる初共演MV「JANE DOE」（読み：ジェーン ドウ）のMVが公開された。「JANE DOE」は9月22日に配信リリースされ、各配信サイトで軒並み1位を獲得。デイリーチャートは37冠を記録し、大きな話題となっている。

■MVの舞台は、それぞれ行き先の違う同士がほんのわずかな瞬間だけ交錯する駅のホーム

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディング・テーマとして、米津玄師が作詞・作曲を手がけ、宇多田ヒカルを歌唱で迎えたデュエットソング「JANE DOE」。

MVの舞台は、それぞれ行き先の違う同士が、途中乗車と途中下車の、ほんのわずかな瞬間だけ交錯する駅のホーム。次の電車を待つ間、たまたま同じベンチに座ったふたりが、目に見えない大きな円のように、互いにほのかな重力を及ぼし合う物語となった。

全身黒の衣装に身を包んだふたりが、駅のホームを舞台にベンチを隔ててすわるシーンが印象的な映像となっている。

監督は、米津玄師の「Lemon」「馬と鹿」「さよーならまたいつか！」等のMVをはじめ、宇多田ヒカルの「Mine or Yours」「何色でもない花」「Gold ～また逢う日まで～」等のMV、また2024年に行われた宇多田ヒカルの『SCIENCE FICTION TOUR 2024』の演出も手がけている、映像作家・映画監督 山田智和氏が手がけた。

■「JANE DOE」MV監督・山田智和 コメント

私たちは宇宙の暗闇のなかで、互いにほのかな重力を及ぼし合いながらくるくると回り続ける。

触れ合えるくらいの近くにいても、私たちはみんな別の星。それぞれの回転を持ち、それぞれの夜を見る。

これはまさに銀河の衝突。光とも闇ともつかない場所の、永遠のような一瞬。

■リリース情報

2025.09.15 ON SALE

米津玄師

DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」

2025.09.22 ON SALE

米津玄師, 宇多田ヒカル

DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」

2025.09.24 ON SALE

米津玄師

SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」

■映画情報

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』

9月19日（金）全国公開

(C)2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社

■関連リンク

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト

https://chainsawman.dog/movie_reze/

米津玄師 OFFICIAL SITE

http://reissuerecord