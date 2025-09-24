「ぼろぼろ鞄」→【しまむら】で卒業！ 週7で使いたい♡「新作バッグ」

毎日使う「バッグ」、気づいたら持ち手や角がぼろぼろになってきた……そんな人におすすめしたいバッグを【しまむら】の新作からピックアップ。今回ご紹介するのはシンプルで合わせやすいデザインの、3,000円以内でゲットできる高コスパアイテムです。大人女性の即戦力になりそうな優秀バッグは、チェック必須かも。

チャーム付きのシンプルトート

【しまむら】「トートバッグ」\1,969（税込）

柔らかなニット素材を使ったシンプルな横型トートバッグ。ミニマルなデザインで、オンオフ問わず活躍が期待できます。付属のふわふわのチャームはさりげないアクセントに。カラーはブラックとベージュ系の2色展開です。

大人カジュアルな雰囲気が魅力の新作バッグ

【しまむら】「倉敷帆布トートバッグ」\2,970（税込）

しっかりとした素材で風合い豊かな、倉敷帆布を使ったトートバッグ。優しい色味がナチュラルな雰囲気で、大人カジュアルで活躍しそうなアイテムです。ポケット付きで荷物の整理がしやすく、ショルダーバッグとしても使える2way仕様なのも高ポイント。何かと荷物が多くなりがちな遠出や旅行でも重宝しそう。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M