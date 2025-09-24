¡Ö¤¹¤´¤¤!¡×¡Ö¤¿¤Ö¤óµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¿ÍÂ¿¤¤¡×¡¡ºÊÌò¡¦¹À¥¤¹¤º¤Î¡È¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¡É¤ò¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬ÂçÀä»¿
ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬13Æü¡¢TOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¹À¥¤¹¤º¤Î¡Ö¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡×¡Ù(Ëè½µÅÚÍË15:30¡Á15:55)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º¤Ë¡È¶Ã¤¤¤¿¡É½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù¤Ç¡¢É×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤¿¾¾²¼¤È¹À¥¡£¾¾²¼¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¡¢¤È¤¤É¤¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¤Î¼Çµï¤È¤«½êºî¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¢¤¹¤´¤¤! ½êºî¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥ª¥à¥ì¥Ä¤È¤«¤Í¡×¤È²ó¸Ü¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹À¥¤¬¥ª¥à¥ì¥Ä¤òºî¤ë¥·¡¼¥ó¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¡£
¹À¥¤Ï¡¢Æ±¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀÎ¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤È¡¢ÀÎ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¤Ç²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£(¥¬¥¹¤Î)Àò¤ò³«¤¤¤Æ¥Ü¥Ã¤È¤Ä¤±¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÁ´Éô¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¤È½Ò²û¡£¡Öº£¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÏÀÇ½¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤ó¡£ÀÎ¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÏÌý¤ÎÎÌ¤È¤«¤âÁ´Á³°ã¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö²È¤Ë¥ª¥à¥ì¥Ä¤¬²¿½½¸Ä¤â¤Ç¤¤Æ¡£¤³¤ìÃ¯¤¬¿©¤Ù¤ë¤ó!? ¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÈÕ¥ª¥à¥ì¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¿(¾Ð)¡×¤È¼«Âð¤Ç²¿ÅÙ¤âÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö²È¤Ç¤Ï¤¤ì¤¤¤Ë¤Á¤å¤ë¤ó¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹À¥¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤·¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥ß¥¹¤·¤Æ¤â¤¤¤±¤ë¤Ç¤·¤ç? ¤Ã¤Æ´é¤·¤¿¤é¡¢¤ª¤Ã¤±! ¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤¬¡£»ä¤Î´é¤ËñÙ¤µ¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤? ¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¥ª¥à¥ì¥Ä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤ì¤¤¤Ë¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ÇÅÇÏª¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÞ«Ê¿¤¯¤ó¤Ï¤è¤¯Ë«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡È¥ª¥à¥ì¥Ä¡É¤ò¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢¾¾²¼¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¹²¤Æ¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
2023Ç¯10·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿TOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¹À¥¤¹¤º¤Î¡Ö¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡×¡Ù¡£¹À¥¤¹¤º¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ä¶á¶·¤ò¸ì¤ë¤Û¤«¡¢ÉÔÄê´ü¤Ç¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ê¤É¡¢ÅÚÍË¸á¸å¤Î¡È¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡É¤ò¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¶¦Í¤¹¤ë¥é¥¸¥ª¥×¥í¥°¥é¥à¡£radiko¡¢AuDee¡¢Spotify¡¢Apple Podcast¤Ç¤âÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¹À¥¤¹¤º
2023Ç¯10·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿TOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¹À¥¤¹¤º¤Î¡Ö¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡×¡Ù¡£¹À¥¤¹¤º¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ä¶á¶·¤ò¸ì¤ë¤Û¤«¡¢ÉÔÄê´ü¤Ç¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ê¤É¡¢ÅÚÍË¸á¸å¤Î¡È¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡É¤ò¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¶¦Í¤¹¤ë¥é¥¸¥ª¥×¥í¥°¥é¥à¡£radiko¡¢AuDee¡¢Spotify¡¢Apple Podcast¤Ç¤âÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£