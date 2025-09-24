｢ルフィ強盗団｣最高幹部の獄中告白…「広域強盗事件」の幹部がフィリピンの収容所で贅沢三昧出来た訳

闇バイトの指示役たちは「逃亡資金を稼ぐため」に暴走を始める

【前回までのあらすじ】

’18年の夏、末端のかけ子として特殊詐欺グループに加入した小島智信被告（47）は、″ボス″こと渡邉優樹被告（41）に仕事ぶりを認められて頭角を現していく。同時にグループは月に数億円単位の金額を詐取する巨大犯罪集団へと変貌。幹部らは巨額のカネを手にした。

しかし、あまりの急拡大ぶりがライバル組織やフィリピン当局の目につき、’21年にメンバーたちは次々と拘束される。小島被告らは地方の刑務所を転々とした後、「ルフィ広域強盗事件」の舞台となったビクータン収容所へ送られることになる。

被害総額60億円という稀代の詐欺集団を作り上げた渡邉被告（以下、被告表記は略）は、犯行の傍らカジノに入り浸り、そんな彼を幹部として支えた小島や藤田聖也（としや）（41）らもまた、贅の限りを尽くす生活を送っていた。

幹部らは捜査の手から逃れるためフィリピン内を転々としていたが、’21年11月、小島と渡邉がついに当局の手に落ち、ビクータン収容所に収容。政治家や捜査機関などに賄賂や根回しを試みるも、効果はなかった。グループの最高幹部だった小島の独白から、日本中を恐怖に陥れた広域強盗事件の深部に迫っていく。

「ＪＰ（ドラゴン）がお前らのことを殺すと言っている」

ビクータン収容所で久しぶりに再会した今村磨人（きよと）（41）が、渡邉や小島に発した第一声がこれだったという。

前稿で記したように、フィリピンで活動する日本人の犯罪組織ＪＰドラゴンと渡邉のグループは抗争状態にあった。小島は本部箱（箱=詐欺グループのチーム）をＪＰドラゴンに奪われたことが発端だったと述懐する。

本部箱にいた７名ほどのメンバーは、ＪＰドラゴンの一員となっていました。’19年末に旅券返納命令違反でビクータンに収容された今村は、ビジネスで失敗を重ねたことでカネに困り、ＪＰドラゴンに加入していた。

人材もカネもノウハウも奪われたことに対するボスの怒りは相当なもので、ＪＰドラゴンのトップである吉岡竜司（55）にヒットマンを飛ばすことさえ考えていただけに、今村の言動はボスの逆鱗に触れました。

いわゆるルフィグループによる広域強盗事件が発生した後、″ルフィグループのバックにはＪＰドラゴンがいる″という旨の報道が相次いだ。だが、周辺取材を重ねると、小島の証言の通り、両者は敵対関係にあった。

事実、ルフィ広域強盗事件が発生して２年以上が経過した今も、両者の具体的な関わりは明らかになっていない。ＪＰドラゴンのボスとされる吉岡は、かつて日本メディアの取材にこう答えている。

「我々はルフィの黒幕ではない。（グループの）トップは渡邉で間違いない」

収容所に入れられても「贅沢三昧」ができていた衝撃の理由

吉岡の発言の意図を小島に尋ねると、こんな見解を示した。

前提として、慎重なボスはグループの外部とコネクションを作ることを嫌っていた。情報漏洩のリスクが生じるためです。そんななか、吉岡とボスは、ＳＴ箱のトップだったＭの紹介でサボン（闘鶏）会場で出会います。

「何か一緒にできたらいいですね」と話した程度だったようですが、当時、ボスは「吉岡はあまり期待できる相手ではない」と言っていました。ＪＰドラゴンは我々から吸収したメンバーの何人かを使い特殊詐欺や強盗を始めていて、それに今村も関わっていた。繰り返しになりますが、ボスのグループと今村やＪＰドラゴンは別物です。

だから、吉岡の言うことは間違っていません。ＪＰドラゴンの名前がマスコミに大きく出たのは、ボスや藤田が取り調べで彼らの名前を出していた影響もあるでしょう。

そして警察情報を頼りに「ルフィ」の名前ばかりを大々的に報じ、真相解明を遠ざけた日本の報道機関の責任も重いと感じます。ＪＰドラゴンの関与を匂わせ、自分たちから捜査の目を遠ざけるというボスたちの狙い通りになったわけですから。

ビクータン収容所内では、韓国や中国の犯罪グループが幅をきかせており、日本人勢力は少数派だった。それゆえ、幹部らは協力して生きていく必要があったという。

収容所では職員に賄賂を支払えば、携帯電話の使用や個室の確保、食事の配達などが可能になったと小島は言う。しかし、資金の多くを不動産に換えていた渡邉たちのグループは手元に現金がなかった。そこで渡邉や藤田が目をつけたのが、金回りが良くなった今村だった。

’22年の６月頃から、今村の羽振りが目に見えてよくなります。和牛ばかり食べているので、収容所では「和牛のキヨト」と呼ばれていました。この年の５月に京都の時計店が強盗に襲われ、6900万円相当の腕時計41点が奪われる事件が起きています。今村は当初関与を否定していましたが、ボスには「あいつの仕業だ」という確信めいたものがあった。

以前から、ボスは今村から仕事絡みの送金を頼まれていたからです。何の仕事か尋ねると、覚醒剤の輸入、ＪＰドラゴンと行う特殊詐欺、窃盗や強盗、と今村は説明していた。ボスがこの話を藤田に相談すると、藤田は「送金を手伝って今村からカネを奪おう」と助言しました。ここから「友達作戦」が始動します。

藤田はＦＸを教えるという名目で、ボスはバカラで増やすと言って送金するカネの一部を引っ張っていた。その一方で、当時今村が住んでいた収容所内のＶＩＰルームの持ち主のＳも交えて手巻き寿司パーティなどを行い、表層的な仲を深めていった。私は今村は信用できないと思っていたので、静観していました。

公判でも証言されているが、今村は覚醒剤を常用していたという。それが原因で、’22年７月にある事件が起きる。

取材・文：栗田 シメイ（ノンフィクションライター）