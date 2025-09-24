ME:I¡¦TSUZUMI¡¢µÙÍÜ´ü´Ö¤Ë´¶¤¸¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ù¤¨¡Ö¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¡×¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/24¡Û¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤¬9·î6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢TGC¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢KOKONA¤ÈSUZU¤Ë½é¤á¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿´¶ÁÛ¤ä¡¢³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿TSUZUMI¤ËÉüµ¢¤Î¿´¶¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛME:I¡¢È´·²¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä°áÁõ»Ñ
º£²ó¤Î¡ÖTGC¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡ôTGC½Ð±é´õË¾¡×¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬Â¿¿ô½¸¤Þ¤ê¡¢KOKONA¤ÈSUZU¤¬¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ø½é½Ð±é¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖMUSE¡×¤Ï¡¢8·î31Æü¤Î¡Ö2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR ¡ÈTHIS IS ME:I¡É¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿TSUZUMI¤â´Þ¤á¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡½ SUZU¤µ¤ó¤ÈKOKONA¤µ¤ó¤Ï¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤âÊâ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
KOKONA¡§¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¿äÁ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Êâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Êâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
SUZU¡§¤¹¤´¤¯¥É¥¥É¥¤·¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢KOKONA¤È2¿Í¤ÇÎ©¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡½ ¤ªÆó¿Í¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ò¸«¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
KEIKO¡§¶«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
SHIZUKU¡§²æ¤¬»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
MIU¡§²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡£
¡½ ºÇ¶á¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ö¾ð¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
MIU¡§»ä¤¬¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢1¥ö·î¤Û¤ÉÁ°¤ËÇã¤Ã¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤âÃå¤Æ¹Ô¤¯¤¯¤é¤¤¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤¬Â¸ºß¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ôÆüÁ°¤ËKOKONA¤¬Á´¤¯Æ±¤¸¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¡¢º£ÅÙ°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÌóÂ«¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤òÃå¤ë»Ò¤¬¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢µîÇ¯¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤Û¤ÜÁ´°÷¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤òÃå¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ TSUZUMI¤µ¤ó¤ÏÀèÆüÉüµ¢¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éüµ¢¤·¤¿¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
TSUZUMI¡§¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
¡½ µÙÍÜ´ü´Ö¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¤«¡©
TSUZUMI¡§µÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Þ¤á¤ËÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢Éüµ¢¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤âÎý½¬¤Î¤È¤¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç´èÄ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ TSUZUMI¤µ¤ó¤¬Éüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
MOMONA¡§¤¹¤Ç¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ë9¿Í¤Ç¡ÖTHIS IS ME:I¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ç9¿Í¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á°Ê¾å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¡ÖËÜÅö¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥é¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¡¢¤Þ¤À¤ª¸«¤»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶Ê¤â¤ª¸«¤»¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
INTERVIEW PHOTO¡§²ÃÆ£Àé²í
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡¦½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥ºÈÇ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×¤Ç¿·¤¿¤Ë¡È¹ñÌ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î¹ñÌ±ÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢101¿Í¤ÎÎý½¬À¸¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£
¢¡ME:I¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥Ç¥Ó¥å¡¼
¢¡ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡¦½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥ºÈÇ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×¤Ç¿·¤¿¤Ë¡È¹ñÌ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î¹ñÌ±ÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢101¿Í¤ÎÎý½¬À¸¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£
