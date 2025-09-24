¡Ú¥Ç¥ê¥Ø¥ë27Ç¯»Ë¡Á°ÊÔ¡ÛÃÂÀ¸Á°Ìë¤Ï´°Á´¤Ê¡Ö°ãË¡É÷Â¯¡×¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ö¥Û¥Æ¥È¥ë¡×¡Ö¥Ç¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¡×¤Î»þÂå
É÷Â¯»º¶È¤Î¼çÎ®¤È¤Ê¤ë¤â¡¢¶¡µë²áÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî³«ºÅ¤ËÈ¼¤¦ÈË²Ú³¹¤Î´Ä¶¾ô²½¤ä¡¢°¼Á¤Ê¥¹¥«¥¦¥È¤¬Íí¤ó¤ÀÅ¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Î¶¯²½¡¢¤½¤·¤ÆÉ÷±ÄË¡¤Ë¤è¤ë¸·¤·¤¤µ¬À©¤Ë¤è¤ê¡¢Å¹ÊÞ·¿¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤Ï¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤Ð¤«¤ê¡£°ìÊý¤Ç¡¢º£¡¢É÷Â¯¶È³¦¤Ç°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¶È¼ï¤¬½ÐÄ¥·¿¤ÎÉ÷Â¯Å¹¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥Ø¥ë¥¹¡×¤À¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö¥Ç¥ê¥Ø¥ë¡×¤ÈÎ¬¤µ¤ì¤ë¡£¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Ï¸½ºß¤âÂ³¡¹¤È¿·Å¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹Â¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÈó¹çË¡¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿½ÐÄ¥É÷Â¯¤¬¹çË¡²½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1998Ç¯¤ÎÉ÷±ÄË¡²þÀµ¡Ê1999Ç¯»Ü¹Ô¡Ë¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£°Ê¹ß¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ÏµÞÁý¤·¡¢¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤ËÉ÷Â¯¶È³¦¤Î¼çÎ®¤ËÀ®Ä¹¡£ÅÔ²ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÅÄ¼ËÄ®¤«¤éÎ¥Åç¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¶ù¡¹¤Ë¤Þ¤Ç¤¤¤¤ï¤¿¤Ã¤¿¡£
»þ¤ò·Ð¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ºÙÊ¬²½¤·¡¢¥¤¥á¥¯¥é¡¢MÀ´¶¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢¹âÎð¼Ô¸þ¤±¡¢¾ã³²¼Ô¸þ¤±¤ÎÅ¹¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ø¥ë¥¹¡¢½ÐÄ¥É÷Â¯¥¨¥¹¥Æ¡¢½ÐÄ¥¥ª¥Ê¥¯¥é¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¥Ç¥ê¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÍ·¤ÓÊý¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·ã°ÂÅ¹¤«¤é¹âµéÅ¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Á´¹ñÅ¸³«¤¹¤ëÂç·¿¥Á¥§¡¼¥ó¤â½Ð¸½¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¶¡µë²áÂ¿¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²áÅÙ¤Î½¸µÒ¶¥Áè¤¬µ¯¤³¤ë¡£ÉÔ·Êµ¤¤Ë¤è¤ë¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ÎÄãÌÂ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤ÆÁê¾ì¤¬ÃÍÊø¤ì¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ÎÎò»Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÌµÅ¹ÊÞ·¿¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿¶ÈÂÖ¤ÇÉ÷Â¯¶È³¦¤Î¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤¬¡¢¤½¤Î»þÂå¤´¤È¤Î¼Ò²ñ¤ÎÆ°¤¤È¤È¤â¤Ë¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¿ÊÑÁ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¼õ¤±¡×
¤Þ¤º¤Ï¡ÖÁ°»Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÁ°¤Î½ÐÄ¥É÷Â¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
Àï¸å¤ÎÇÉ¸¯·¿É÷Â¯¤Ï¡¢ÀÖÀþ¡¦ÀÄÀþ¤Î»þÂå¤«¤é¤¢¤ë¡Ö¥³¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤í¤¦¡£ÍøÍÑ¤·¤¿µÒ¤Î¸ý¥³¥ß¡¢¥Ý¥ó°ú¤¡¢¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¤ÇµÒ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥¿¥¯¥·¡¼¤òÃç²ð¤Ë¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¼õ¤±¡×¡Ê´ØÀ¾¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥ä¡¼¼õ¤±¡×¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
Åìµþ¤Ç¤Ï¡Ç60Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¡Ô½÷À¤òµá¤á¤ë¤ªµÒ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆóÀé±ßº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ¡ÔÅÂÊý¤ò¤´¾Ò²ð¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤»°Àé±ßº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Á¥é¥·¤¬¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ËÇÛ¤é¤ì¤¿¡£»þÂå¤¬²¼¤ë¤È¥³¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¤æ¤¤µ¤ó¡×¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡Ç50Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤Ï¡Ö¥¬¥¤¥É¥¯¥é¥Ö¡×¤È¤¤¤¦¶È¼ï¤¬½Ð¸½¤·¤¿¡£¥Ó¥é¤ÇµÒ¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤ë°ÜÆ°·¿Çä½Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÖÀþ¡¦ÀÄÀþ°Ê³°¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÊÇä½ÕÃÏÂÓ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¹¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1958Ç¯¤ÎÇä½ÕËÉ»ßË¡¤Î´°Á´»Ü¹Ô°Ê¹ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ôº£ÈÕ¤ª¤Ò¤Þ¡©¡¡¤ªÅÅÏÃ¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ¡Ôµ®ÃË¤È»ä¤À¤±¤Î»×¤¤½Ð¤ò¡Õ¡Ô°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¤Î¡¢¿È¤â¿´¤âµ®ÃË¤Î¤â¤Î¤Ë¡Õ¤Ê¤É¡¢»×¤ï¤»¤Ö¤ê¤ÊÊ¸ÌÌ¤Î¥Ó¥é¤¬¡¢¸ø½°ÅÅÏÃ¡¢±Ø¤ÎÀÚÉäÇä¤ê¾ì¤ä¥È¥¤¥ì¡¢Ãó¼ÖÃæ¤Î¼Ö¤Ê¤É¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡£Åìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢µþÅÔ¡¢Âçºå¡¢»¥ËÚ¤Ê¤ÉÎ¹¹Ô¼Ô¤¬Â¿¤¤ÅÔ»Ô¤Ç¡¢À¹¤ó¤Ë¥Ó¥éÀï½Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µÒ¤ÏÆþ²ñ¶â¤òÊ§¤¤²ñ°÷¾Ú¤òºî¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢µÊÃãÅ¹¤ä±ØÁ°¤Ê¤É¤Ç½÷À¤È²ñ¤¦¡£½÷À¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦¾ì½ê¤ÈÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤à¾ì½ê¤¬°ã¤¦¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢É½¸þ¤¤Ï´Ñ¸÷¥¬¥¤¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥È¥ë¡×¡Ö¥Û¥Æ¥È¥ë¡×¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿¡Ç80Ç¯Âå
¥È¥ë¥³É÷Ï¤¤¬É÷±ÄË¡¤Îµ¬À©ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍâÇ¯¤Î1967Ç¯¤«¤é1968Ç¯¤´¤í¤ËÍÍÁê¤¬°ìÊÑ¤·¡¢¥¬¥¤¥É¥¯¥é¥Ö¤Ï¥Ç¡¼¥È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÔÌë¤ÎÈëÌ©¸òºÝ¤è¡Õ¡Ô±ç½õ¸òºÝ¤òµá¤á¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢¥Ó¥é¤âÃæÌ£¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
1980Ç¯¤´¤í¤«¤é¼ñ¸þ¤¬ºÙÊ¬²½¤µ¤ì¡¢¡Ö¿ÍºÊ¡×¡ÖÂçÊÁ¡×¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤ò·Ç¤²¤Æ¥Ó¥é¹çÀï¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ç80Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é¤Ï¥Ó¥é¤¬ÇÉ¼ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç£±¿§¤«£²¿§¤ÎÁÆËö¤Ê°õºþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¥«¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â½÷À¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ý¡¼¥ºÆþ¤ê¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´é¤ò¾¡¼ê¤Ëºþ¤ê¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¿ÍÌÜ¤ò¤Ò¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡Ç80Ç¯Âå¤«¤éÎ®¹Ô¤ê¤Ï¤¸¤á¡¢ÇÉ¸¯·¿É÷Â¯¤ÎËÜÎ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Û¥Æ¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Î°ì¼¼¤ÇÂÔ¤ÄµÒ¤Ë½÷À¤òÁ÷¤êÆÏ¤±¤ÆÀÇäÇã¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢µÒ¤Ï¼ç¤ËÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê¹¹ð¥Ó¥é¤ò¼è¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤«¤éÅÅÏÃ¤¹¤ë¡£ËÜÈÖ¹Ô°Ù¤¢¤ê¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò½ü¤±¤Ð¸½ºß¤Î¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Ë¶á¤¤¡£¹¹ð¤Ï¥Ô¥ó¥¯¥Ó¥é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¾®ºý»Ò¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ç90Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥í¥·¥¢¤Ê¤É¤Î½÷À¤¿¤Á¤â¥Û¥Æ¥È¥ë¾î¤È¤·¤Æ½Ð¸½¤·¤¿¡£
¥Û¥Æ¥È¥ë¤ÎÁ°¿È¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤ÇÌ©¤«¤ËÇä½Õ¤ò¹Ô¤¦¥Þ¥ó¥È¥ë¡Ê¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ü¥È¥ë¥³É÷Ï¤¡×¤ÎÎ¬¾Î¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ç80Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Þ¥ó¥È¥ë¤ÏÅö¶É¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Î³Ê¹¥¤Î±Â¿©¤Ë¤µ¤ì¡¢1985Ç¯¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£¥Þ¥ó¥È¥ë¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»Ì±¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¾ì½ê¤¬°ÜÆ°ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤«¤éÅ¦È¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÅ¦È¯¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤½ÐÄ¥·¿¤Î¥Û¥Æ¥È¥ë¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¤Î¤À¡£
ÁÇ¿Í·Ð±Ä¼Ô¤¬»²Æþ¤·¡¢À¹¤ê¾ì¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥¯¥Á¥é¥·¤¬ÈÅÍô
1985Ç¯¤Ë¿·É÷±ÄË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Û¥Æ¥È¥ë¤ÏàÌÀ¤é¤«¤Ê°ãË¡¹Ô°Ùá¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¿·É÷±ÄË¡¤Îµ¬À©ÂÐ¾Ý¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö¶É¤Ë¤è¤ëÄù¤áÉÕ¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¸ÃæÅª¤ËÅ¦È¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖËÜÈÖ¤Ê¤·¤À¤«¤éÂáÊá¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇSM¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Èµ¶ÁõÅ¾¸þ¤¹¤ëÅ¹¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¡£¤½¤Îº¢¤Î¥é¥Ö¥Û³¹¤Ë¤ÏSMÆ»¶ñ¤òÆþ¤ì¤¿¹õ¤¤¥Ð¥Ã¥°¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤¿½÷À¤¬¤ä¤¿¤éÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Á¥é¥·¤ä¾®ºý»Ò¤òÇÛ¤Ã¤¿¤êÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÅ½¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç·ÚÈÈºáË¡¤äÆ»Ï©¸òÄÌË¡¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¿·É÷±ÄË¡¤Î»Ü¹Ô¸å¤ÏÇä½Õ¼þÀû¡¢Çä½ÕÖó½õ¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢¼¡¡¹¤È¥Á¥é¥··¸¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¥Á¥é¥·¤ò°õºþ¤·¤¿¶È¼Ô¤Þ¤ÇÇä½ÕÖó½õºá¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¡£
Í¼´©»æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡¢Ì¡²è»ï¡¢½µ´©»ï¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥³¥ß¤â¡Ö¥Û¥Æ¥È¥ë¤Î¹¹ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£1986Ç¯£²·î¤Ë¤ÏÅìµþ¤ÇÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Á¥é¥·¤Î°ìÁÝºîÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡££µ·î¤ÎÅìµþ¥µ¥ß¥Ã¥È¡¢¥À¥¤¥¢¥ÊÈÞÍèÆü¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢àÇä½Õ¥Ë¥Ã¥Ý¥óá¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ìÁÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Û¥Æ¥È¥ë¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯À¹¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ê¿À®¤ËÆþ¤ë¤È¡¢É÷±ÄË¡¤ÎÏÈÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¶È¼ï¤¬¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ë¡Î§ÂÐ¾Ý³°¤Î¥Û¥Æ¥È¥ë¤ÏÁý²Ã¤¹¤ë¡£Åìµþ¤Ç¤Ï½ÂÃ«¤äòôÃ«¤Ê¤É¤Î¥é¥Ö¥Û³¹¤È»ý¤Á¤Ä»ý¤¿¤ì¤Ä¤Î´Ø·¸¤òÀ¸¤ó¤À¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ÆµÒ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥½¡¼¥×¾î¤¬¡¢¥Û¥Æ¥È¥ë¤Ë°ÈÂØ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Û¥Æ¥È¥ë¤ÏÅ¹ÊÞ¤¬ÉÔÍ×¤Ç»ñ¶â¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤«¤±¤º¤Ë³«¶È¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢É÷Â¯·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬»²Æþ¤·¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤ÏÂç³ØÀ¸¤ä¿·º§É×ÉØ¤â¤¤¤¿¡£ÌµÅ¹ÊÞ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸·Ð±Ä¼Ô¤¬Æ±¤¸ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ÇÊ£¿ô¤ÎÅ¹¤ò±Ä¶È¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Áê¾ì¤Ï90Ê¬£²Ëü5000±ß¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
Çä½ÕÖó½õºá¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Á¥é¥·¤Îµ¬À©¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¡£À¹¤ê¾ì¡¢±Ø¼þÊÕ¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÉÕ¶á¤ÎÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ËÅ½¤é¤ì¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤ê³¹Ãæ¤ËÈÅÍô¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¤Ç¡¢ËèÆü¡ÖÅ½»Ò¡Ê¤Ï¤ê¤³¡Ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÃË¤¿¤Á¤¬¿ô»þ´Ö¤´¤È¤ËÄê´üÅª¤Ë²¿²ó¤âÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡££±¤Ä¤Î¥Û¥Æ¥È¥ë¤Ç·î¤ËºÇÄã3000Ëç¤Û¤É¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Á¥é¥·¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
Ì¾¾Î¤Ï¡Ö¥Û¥Æ¥È¥ë¡×¤«¤é¡ÖDC¡×¡Ö¥Ç¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¡×¡Ö¥¨¥¹¥³¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¿·É÷±ÄË¡»Ü¹Ô¸å¤Ï¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ëÂ¦¤¬¡Ö¥Ç¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤òÇÉ¸¯·¿Çä½Õ¤ÎÁí¾Î¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
É®¼Ô¤¬ÀÉ÷Â¯¼èºà¤ò³«»Ï¤·¤¿1999Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¥Æ¥È¥ë¡×¤È¡Ö¥Ç¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¡×¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬ÃÏ°èÀ¤¬¤¢¤ê¡¢Îã¤¨¤ÐµþÅÔ¤Ç¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¶èÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ç¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¤Ï¡ÖÍ½Ìó¤¬É¬Í×¡×¡ÖÌë¤Ï±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÏ©¾å¤Ç¤Î¤ßÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¡×¤Î£³ÅÀ¤¬¥Û¥Æ¥È¥ë¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤ÏÅ¹Â¦¤¬»ØÄê¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏµÒ¤¬¾ì½ê¤ò»ØÄê¤¹¤ëÂçºå¤È°ã¤¦¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¥Û¥Æ¥È¥ë¤¬À¹Ô°Ù¤À¤±¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ç¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¤Ï¥Ç¡¼¥È¤¬¤Ç¤Îø¿Íµ¤Ê¬¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤«¤é¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
°ãË¡¤Ê¾¦Çä¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥È¥ë¡×¡Ö¥Ç¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¡×¤ÏÃå¼Â¤ËÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢1998Ç¯¤ÎÉ÷±ÄË¡²þÀµ¤Ç¤Î¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ì»²¹ÍÊ¸¸¥¡Í
¡ØÆüËÜÇä½Õ»Ë¡¦¹Í¡ÙµÈÅÄ½¨¹°¡¢¼«Í³¼Ò¡¢2000Ç¯
¡Ø¾¼ÏÂ¡¡Ê¿À®¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÀÉ÷Â¯»Ë¡ÙÇòÀî½¼¡¢Å¸Ë¾¼Ò¡¢2007Ç¯
¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÈÈºá¶¸»þÂå¡ÙËÌ¼Ç·ò¡¢ÉÞ·¬¼Ò¡¢2009Ç¯
¡Ø¥Õ¡¼¥¾¥¯¿Ê²½ÏÀ¡Ù´ä±ÊÊ¸É×¡¢Ê¿ËÞ¼Ò¡¢2009Ç¯
¡ØÀÉ÷Â¯»ËÇ¯É½ ¾¼ÏÂ¡ÎÀï¸å¡ÏÊÔ¡Ù²¼ÀîæÖ»Ë¡ÊÊÔ¡Ë¡¢²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡¢2007Ç¯
¤³¤ÎÂ¾¡¢Â¿¿ô¤Î½ñÀÒ¡¢¥Í¥Ã¥ÈÇÞÂÎ¤Ê¤É¤ò»²¾È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§À¸¶ðÌÀ